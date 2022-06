José Ortega Cano estalla públicamente pidiéndole a su hija y a su mujer que le dejen tranquilo

MADRID, 20 (CHANCE)

Cansado de que su familia siga estando en el punto de mira, José Ortega Cano ha explotado en directo durante una llamada al programa de 'Ya son las 8' donde colabora su hija Gloria Camila. "Estoy cansado, agotado por ser buena persona, no se puede ser tan buena persona. Es la primera vez que digo esto" empezó diciendo el diestro en su llamada.En medio de este enfrentamiento mediático que protagoniza su familia con la que es su mujer, Ana María Aldón, Ortega Cano le ha pedido a todos que dejen al margen de todo para poder vivir tranquilo sin necesidad de estar aclarando continuamente cada postura: "Pido a todos los míos, a Gloria, que la quiero a morir, a mi mujer, que la quiero a morir, que me dejen que yo haga mi vida. Cada uno tiene su vida y las apoyo pero hay cosas que hay que respetar en la distancia. Yo no voy a ser siempre el intermediario de los programas. Me retiro, no hablaré más en una televisión" pidió por favor Ortega Cano durante su intervención telefónica.Cansado de estar en medio en los últimos meses, Ortega Cano quiere seguir con su vida con tranquilidad alejado del foco mediático y centrao en la tranquilidad de su día a día: "Son muchos años, pido a mi hija, a mi mujer y a todo el mundo que me dejen vivir tranquilo y que dejen de hablar de mí. Yo estoy con ellas para que sean felices, pero que me dejen vivir".Reconociendo que estos temas le están afectando emocionalmente y que no está en su mejor momento, el diestro aseguró que igual que se lo ha dico públicamente a su hija, también se lo dirá a su mujer: "Que intenten dejar mi nombre a un lado. Estoy regular de salud y un día me ha dar un patatús. No quiero insistir más en el tema, no quiero polémicas con mi familia, que me dejen en un punto alejado de los medios de comunicación" sentenció.Dolida por las palabras públicas de su padre ya que considera que no ha sido la causante principal de todo este revuelo, Gloria aclaró que ella ha intentando dejar este tema aunque no la han dejado: "Yo di mi opinión sobre la colección con todo el respeto. No hice ninguna crítica dañina. Solo he contestado a lo que se ha dicho. Entiendo que me haya tocado a mí, pero yo no he participado en nada".