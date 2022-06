José Ortega Cano estalla ante los rumores de crisis matrimonial con Ana María Aldón

MADRID, 24 (CHANCE)

José Ortega Cano no está pasando por su mejor momento... desde que Rocío Carrasco volviese a la carga con la segunda parte de su documental, 'En el nombre de Rocío' y las diversas polémicas que han protagonizado Ana María Aldón y Gloria Camila, el torero no sabe qué hacer para que no se hable de él. Además, recordemos que entró por teléfono en 'Ya son las ocho' para pedirle a su mujer y a su hija que le dejaran al margen de todos los problemas.

El torero no se ha pronunciado todavía sobre todo lo que se ha dicho de él y tampoco sobre la supuesta gran crisis matrimonial que está viviendo con Ana María, unos rumores que se han acentuado en los últimos días.

Europa Press ha podido hablar con José Ortega Cano y preguntarle sobre esta crisis matrimonial y lo cierto es que nos hemos encontrado a un hombre enfadado... ha estallado contra la prensa asegurando que las informaciones que están dando sobre su matrimonio son mentira: "¡Qué me deje tranquilo, hombre! Están ustedes perdidos en todo, no dicen ni una cosa que sea verdad".

El torero salía de un restaurante cansado de estar en el foco mediático y no ha aclarado si es cierto que pidió a Ana María Aldón que dejase la televisión: "Sois muy pesados, ¿eh? No hay quién os aguante". Con este carácter el padre de Gloria Camila ha vuelto a demostrar el grado de cansancio que tiene sobre todas las cosas que están ocurriendo en su vida y en la de sus seres queridos.