José Ortega Cano explota en 'Sálvame' ante la participación de Patricia Donoso, su amiga y abogada

MADRID, 14 (CHANCE)

Surrealista lo que ha sucedido esta tarde en 'Sálvame Diario'. Patricia Donoso entraba a través de videollamada para explicar por qué redacta el comunicado que vio ayer de José Ortega Cano que finalmente no emitió, pero sí que filtró ella a José Antonio León. La abogada aseguraba que tiene una amistad con el torero y por eso le aconsejó emitir un comunicado para disculparse con los medios de comunicación tras los últimos acontecimientos.

"Nosotros estamos en constante comunicación para intentar quedar. Estamos hablando durante varios días y le digo que está errático, que no le veo bien... nos llamamos mutuamente" explicaba Patricia. Fue a raíz de la entrevista con Ana Rosa Quintana cuando ella le aconseja hacer un comunicado para justificar su actitud. Fue entonces cuando le redacta el texto y él no se muestra conforme con "los párrafos en los que él no queda como un hombre, le molesta, me pega cuatro gritos".

En un primer momento, José le da el 'okey' a su amiga para emitir el comunicado y es cuando ella habla con José Antonio León y veinte minutos más tarde, se retracta: "cuando yo hablo con José Antonio León y le paso el comunicado, me dice Ortega que hay que esperar a que llegue su hija".

Lo que nadie esperaba es que Ortega fuese entrar en directo como una furia. Primero ha sido Aniceto quien ha hablado con Rafa Mora, explicándole que aunque su cuñado quería llamar al programa, él no creía conveniente que lo hiciera... pero Antonio Montero era el encargado en ponerse en contacto con él.

"Yo no sé la vida cómo está hecha, el momento que se está viviendo en esta España. Yo a esta mujer no la conozco de nada, no la conozco de nada, esta mujer es, según ella, es amiga de Gloria, mi hija, que lo dudo porque viendo su manifestación y la manera de hacer daño a una persona sin conocerlo de nada" añadía el torero y concluía asegurando que: "Nos conocemos porque ella se hizo con mi teléfono y entonces me llamó y bueno, se puso en plan, cariñosa, atenta, me hablaba y me decía que su amiga era mi hija Gloria. Los audios que ella dice tener o que tiene".

Y es que lo que más ha sorprendido del relato de Patricia es que ha confesado que ha sido novia del torero en la época en la que él estaba conociendo a Ana María. Una relación que se zanjó cuando la diseñadora llama al torero para decirle que estaba embarazada, momento en el que la abogada rompió su relación sentimental, pero no su amistad.

Ortega, muy alterado, desmentía rotundamente esta información y se desataba en directo: "es una mentirosa y una mentirosa, cobarde, mamarracha tú, no quiero saber nada ti, sinvergüenza, ¡asquerosa!". Una actitud que veíamos también en su hija Gloria Camila, que entraba después de su padre y no podía articular palabra por el llanto que tenía ante la información que se estaba dando.

Su primo Chema hablaba con Terelu y le explicaba que: "esta chica escribe a su padre y ella solo le contesta preguntándole quién es. Esta chica nada más que le manda audios y le escribe a Ortega diciéndole que no haga nada con la prensa, aconsejándole". Un momentazo para 'Sálvame' que ha dejado sin palabras a todos los espectadores, pero que ha puesto patas arriba de nuevo a la familia del torero.