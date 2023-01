José Ortega Cano, el gesto que demuestra su total indiferencia hacia Ana María Aldón

MADRID, 2 (CHANCE)

La relación entre Ana María Aldón y José Ortega Cano está pasando por su peor momento. A pesar de que la diseñadora ya tiene su nuevo hogar y ambos parece que han retomado sus vidas por separado, parece que la historia no ha acabado de la mejor manera posible.

Así se confirmó la última tarde del 2022 en 'Fiesta', cuando Ana María se derrumbó tras escuchar unas declaraciones de Ortega Cano durante una conversación telefónica con Aurelio Manzano. El torero aseguraba lo mal que lo estaba pasando y cargaba contra su exmujer: "No ha hecho nada más que hablar mal de mí y de mi familia. Me parece que ya está bien, que me deje tranquilo. Ya estoy harto de que esta mujer hable tanto de mí de esa manera, ¿vale? Yo soy una buena persona". Además, indicó que podría tomar medidas legales: "Voy a llevar esto por la vía judicial".

Con estas palabras podemos imaginar que la relación entre ambos no es tan buena como podríamos imaginar. Aunque una imágenes pueden confirmar esta teoría, ya que el equipo de Europa Press Reportajes ha inmortalizado el momento en el que la diseñadora coincide en la entrada del que fue su hogar con Ortega Cano, y este ignora a Ana María Aldón por completo.

La colaboradora llega a casa del torero sin confirmar que su visita se debe a que va a recoger al hijo que ambos tienen en común, el pequeño José María. Justo cuando entra en la propiedad, Ortega Cano acaba de llegar con su bicicleta y no siquiera se gira para saludar a la que, hasta hace apenas unos meses, fue su mujer.

Por su parte, el torero no desvela si ha felicitado las fiestas a Ana María Aldón o si ha echado en falta al pequeño José María durante las celebraciones. El maestro comienza el año como hombre separado y guarda silencio al preguntarle cómo es la relación con su exmujer o si se siente arropado por el apoyo de Gloria Camila y José Fernando.