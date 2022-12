José Ortega Cano guarda silencio tras el estallido de Ana María Aldón porque le moleste que hable de su vida

MADRID, 13 (CHANCE)

José Ortega Cano y Ana María Aldón están dando una lección de lo que significa una ruptura civilizada y, todavía bajo el mismo techo a pesar de que hace semanas que firmaron su acuerdo de divorcio, se han convertido en un ejemplo a seguir por la cordialidad y el entendimiento del que han hecho gala por el bien del hijo que tienen en común desde que decidieron emprender caminos separados tras diez años de relación.

Sin embargo, no es todo de color de rosas, y la andaluzaba no podía evitar estallar contra su exmarido este fin de semana en 'Fiesta' tras someterse a una regresión por hipnosis en la que, hundida, confesó lo mal que lo pasó cuando se quedó sola en Zaragoza con su pequeño José María - que era solo un bebé - cuando el torero entró en prisión en el año 2014.

Una soledad con la que Ortega Cano no estaría de acuerdo. En conversación con Beatriz Cortázar, el maestro ha asegurado que Ana María no estuvo sola, ya que su empleada del hogar estuvo con ella y su cuñado Aniceto fue quien se hizo cargo de sus negocios en Benidorm y no la diseñadora.

Unas declaraciones que molestaban y mucho a la colaboradora que, indignada y "muy quemaíta" de que todo "siente mal" al torero, estallaba contra Ortega: "Mi todavía marido se va a esperar a que yo termine de hablar. Ya me estoy cansando mucho a no tener derecho a hablar de mi propia vida. ¿No tengo derecho a sentirme sola? Igual que ha reaccionado ahora a lo que ha escuchado también podía haber reaccionado a otras cosas que se han dicho y ni se ha inmutado".

Impasible, el viudo de Rocío Jurado da la callada por respuesta al reproche de Ana María y, asegurando con su actitud que no piensa comenzar un cruce de declaraciones públicas con su exmujer, guarda silencio tanto sobre los recuerdos que han aflorado en la hipnosis a la que se ha sometido la andaluza como en su estallido harta de no poder hablar de su vida.