José Ortega Cano habla por primera vez, sin pelos en la lengua, sobre Rocío Carrasco

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

José Ortega Cano entra telefonicamente al programa 'Viva la Vida' por sopresa para todos los colaboradores y mucho más para su mujer Ana María Aldón que no puede esconder una gran sonrisa en el rostro. Muy generoso con sus declaraciones, el diestro asegura que Rocío Jurado siempre ha sido el amor de su vida a pesar de todo lo que se está diciendo. "Es una historia muy larga, yo he tenido una vinculación de amor infinito con mi mujer Rocío Jurado, ella estaba super enamorada de mí y yo de ella". Con su actual mujer muy presente, Ortega Cano también quiso tener bonitas palabras para ella: "Ana María que es mi mujer, que la adoro, ella sabe que estoy enamorada de Rocío, de nuestra historia y de nuestra relación".Visiblemente dolido por las palabras de Rocío Carrasco sobre él en el documental 'Rocío, contar la verdad para seeguir viva', Ortega Cano asegura que su relación con ella siempre ha sido impecable durante muchos años en los que la ha tratado como a una hija: "Yo la he tratado como si fuera mi hija. Yo era muy amigo de Pedro Carrasco desde hace mucho tiempo. Luego fijate por donde Rocío y Pedro se separan y yo me caso con Rocío. Siempre ha habido una muy buena relación con Rocío Carasco hasta que se unió a su pareja y ahí hace una criba de todos los personajes entre los que me incluyo yo". Tras abrir una nueva brecha con Fidel Albiac como culpable del distanciamiento de Rocío con el resto de la familia, José matiza: "Ellos han estado en ocasiones, en cosas que yo estaba por medio y siempre he tenido buen trato con Fidel pero lo que sí es verdad, sin ánimo de molestar a nadie ni todo lo contrario, creo que ellos se han apartado de la familia Mohedano y de Ortega Cano".Intentando desvelar los verdaderos motivos por los que la relación entre Rocío y Ortega Cano se ha ido deteriorando, comenta: "Yo solo me he enfadado con Rocío Carrasco por el Museo. Sé que a Rocío le hacía mucha iusión que cuando ella desapareciera, la gente conociera su historia. Yo solo he podido decir, con mi buena voluntad y no hiriéndola, que el museo se abriera" sentencia el diestro.Aunque asegura que no está siguiendo el documental de Rocío, Ortega Cano sí que denuncia que ella nunca le contó a la familia nada sobre el calvario que estaba vivindo al lado de Antonio David: "Ella en esos momentos no lo consultó con nadie de nosotros, con su tía Gloria con su tío José Antonio, con Rosa... con toda la gente allegada. Yo hubiera deseado que me hubieran llamado y me hubieran contado cualquier problema, para eso está la familia". Cuando la preguntan por su verdadera relación con Antonio David, Ortega Cano deja claro que ellos nunca han sido buenos amigos: "Yo no he tenido una relación muy fuerte con Antonio David, lo que me acerca a él es Rocío Flores y David Flores, yo soy su abuelo, les tengo mucho cariño, como si fueran mi sangre. Cuando vienen a Madrid y están con mi hija y mi familia, estoy con ellos, les quiero mucho. Yo con Antonio David solo tengo relación de hablar, él no me ha hecho nada anormal nunca".Al igual que el resto de la familia, el diestro prefiere mantenerse al margen del gran revuelo mediático que ha creado Rocío Carrasco con su versión de los hechos por lo que quiere que todo acabe antes de contar su verdad: "Cuando pase todo esto yo estoy a vuestra disposición para hablar de todo lo que queráis pero lo dejamos ahí. Que pase todo, los programas que quedan, ya hablaré yo".