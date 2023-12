José Ortega Cano hace balance de su 2023

MADRID, 30 (CHANCE)

Después de su sonado divorcio con Ana María Aldón, José Ortega Cano permanece alejado de los medios de comunicación llevando una vida tranquila en compañía de los suyos y sin protagonizar ninguna polémica. Sin embargo, de vez en cuando reaparece ante las cámaras y confiesa como se encuentra en este año tan tranquilo para él.

Este viernes podíamos hablar con el torero y nos desvelaba el balance que hace del 2023 y lo cierto es que no puede ser más positivo: "Estoy fenomenal físicamente, con la familia todo es un ambiente muy bonito y muy bien, fenomenal" y pedía al próximo año "seguir mejorando".

El torero bromeaba con los años que ha cumplido y nos aseguraba que está en plena forma: "me hicieron salir los 70 años. Me parecía que eran muchos años, pero ahora no, ahora ya estoy sumamente mentalizado".

En cuanto a las fiestas navideñas, el diestro nos comentaba que han ido "muy bien, muy bien, muy bonitas" ya que "cuando hay niños así de corta edad, pues siempre es mucho más bonita, ¿no? Con los niños y con las felicitaciones y con los juguetes y demás".

Por último, le preguntábamos sobre cómo ve a su hija Gloria Camila en su faceta de colaboradora de televisión y nos aseguraba que "Gloria es una chica que todo lo que se pone le sale bien, le sale bonito. Es una niña que encaja muy bien con la gente de la calle. Y bueno, pues siempre es una chica que además está estudiando derecho y estoy muy contento con ella y con todos mis hijos".