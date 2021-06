José Ortega Cano, en el hospital para una revisión médica tras la última entrevista de Rocío Carrasco

MADRID, 3 (CHANCE)

Dos meses después de romper su silencio con 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' - donde a lo largo de 14 programas ha desgranado diferentes y durísimos episodios de su vida y su relación con Antonio David Flores y sus hijos Rocío y David, principamente - Rocío Carrasco ponía anoche el broche de oro a su renacimiento cual Ave Fénix confesando su liberación tras contar su verdad y su optimismo de cara al futuro, donde por cierto figura un proyecto que ella misma se encargó de confirmar. Y es que pronto comenzará la grabación de la segunda parte de su serie documental, donde en esta ocasión se centrará en su relación con su familia materna (Amador y Gloria Mohedano, José Antonio Rodríguez o Rosa Benito entre otros), sus hermanos Gloria Camila y José Fernando y el viudo de su madre, José Ortega Cano, desvelando por qué rompió toda relación con ellos.

Tras esta noticia, que promete convertirse en la más comentada del próximo otoño, hemos podido ver a Ortega Cano acudiendo nuevamente al hospital. Y es que el diestro debía someterse a ciertas pruebas médicas, ya que su estado de salud es algo delicado desde que pasó el Coronavirus a principios de este año, y sus visitas a una clínica cercana a su domicilio se han convertido en algo más o menos habitual.

Visiblemente cansado tras su revisión y con mala cara, era Ana María Aldón quien hablaba en nombre de su marido cuando le preguntamos por la entrevista de Rocío Carrasco. "No, no, ahora no por favor. Viene de realizarse una prueba y está muy aturdido" aseguraba la colaboradora de 'Viva la vida', dejando claro que, por lo menos por el momento, Ortega Cano no va a pronunciarse sobre la segunda parte del documental de la hija de Rocío Jurado, puesto que está completamente centrado en su delicado estado de salud.