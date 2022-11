José Ortega Cano se muestra serio al preguntarle por el acuerdo de divorcio con Ana María Aldón

MADRID, 10 (CHANCE)

Desde antes de verano Ana María Aldón y José Ortega Cano no pasaban por un buen momento matrimonial. Algo que comenzó contando la propia diseñadora en los platós de televisión y que confirmaban las idas y venidas que hemos visto a lo largo de los meses estivales. Hace unas semanas y tras una entrevista que concedía el diestro en 'El programa de Ana Rosa', se confirmaba lo que tanto esperaban: el divorcio.

Este miércoles, la revista Diez Minutos publicaba en exclusiva el acuerdo de divorcio al que han llegado Ana María y Ortega. Al parecer hubo un testigo, allegado al torero, que estuvo presente en las negociaciones y la diseñadora se mostró en todo momento comprensiva y con buena intención a la hora de llegar a un punto común, siendo la prioridad de ambos su hijo.

Hoy, hemos visto al torero y nos ha llamado la atención lo discreto que se ha mostrado después de que hayan trascendido todos los detalles de su acuerdo. José llegaba en vehículo al domicilio familiar -que seguirá compartiendo con Ana María- y no bajaba la ventanilla para confirmar o desmentir todo lo que se ha dicho.

Uno de los puntos más llamativos del acuerdo es en el que se estipula que ante la llegada de familiares de Ortega a la casa, la persona de confianza -Marina- tendrá que avisarla para que no coincidan en el mismo hogar. Algo que ha sucedido estos últimos días ya que la propia Ana María explicaba que no ha coincidido con Gloria Camila porque cuando ella estaba en casa no había ido de visita y viceversa.