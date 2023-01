José Ortega Cano ni confirma ni desmiente que se haya divorciado ya de Ana María Aldón

MADRID, 27 (CHANCE)

La periodista Paloma García Pelayo ha confirmado esta mañana en 'El programa de Ana Rosa' que José Ortega Cano y Ana María Aldón ya han firmado su divorcio. Tras meses de separación y de reuniones constantes para llegar a un acuerdo en cuanto a la custodia de su hijo, parece que ambos ya habrían firmado los papeles que demostrarían que ya no tienen ningún vínculo matrimonial.

Paloma ha confesado que después de "algunos pequeños inconvenientes" tanto Ortega como Ana María han llegado a buen término. Una noticia que se produce tras casi un año de distanciamiento entre ambos tras las polémicas que ha habido a lo largo de estos meses en las que la diseñadora ha sido protagonista en los platós de televisión.

Hace escasos minutos, Europa Press ha hablado en exclusiva con el diestro y le ha preguntado por esta información, para confirmar por sí mismo si es cierto o no que ya ha firmado los papeles del divorcio con Ana María, pero no ha querido pronunciarse: "no te puedo confirmar nada, cariño".

El torero llegaba a su domicilio tras disfrutar del desfile de Aurora Gaviño este jueves, en Sevilla, sin ganas de hablar, pero de lo más relajado y tranquilo ante las preguntas sobre su divorcio. No cabe duda de que estamos ante un nuevo Ortega que en los últimos meses le hemos visto alegre y disfrutando de sus amistades por todo lo alto.