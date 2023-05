José Ortega Cano niega que Gloria Camila se haya operado los ojos

MADRID, 20 (CHANCE)

Una de las últimas veces que pudimos ver a José Ortega Cano fue en la comunión de su hijo José María Ortega Aldón y lo cierto es que fuimos testigos de la 'buena relación' que mantiene con su exmujer, Ana María Aldón, ya que ambos llegaban junto al pequeño para demostrar unión en un día tan especial. Este viernes nos hemos encontrado con el torero en la Plaza de Toros de Las Ventas y nos ha comentado cómo sigue su relación con la diseñadora.

El torero nos ha asegurado que todo "está bien" con Ana María porque "el niño es lo fundamental". Le desea lo mejor en el amor, pero ¡atención! porque cuando le preguntamos si le gustaría que su exmujer vuelva a enamorarse contesta "no lo sé, ella verá". Una respuesta que refleja indiferencia... eso sí, parece que él no quiere nuevas relaciones: "Yo estoy bien como estoy" aunque sí que confiesa que "el amor es el amor. El amor es una maravilla".

Ortega se deshace en halagos hablando de su hijo y confía en que llegue a ser "futbolista y músico" porque es "muy bueno, muy bueno". Y de hijo a hija, ya que el torero ha aprovechado para desmentir que Gloria Camila se haya operado recientemente los ojos: "Yo no lo sé, yo no tengo idea. Si no tengo idea es que no se ha hecho nada".

El diestro apoya a su hija en la decisión de estudiar Derecho y también en la de dejar de lado su faceta como actriz "porque el tener una carrera, aunque ella no ha dejado de estudiar, pero tener una carrera de Derecho yo creo que es muy importante" y añade: "la gente joven pues tiene de pronto una iniciativa y de pronto tienen otra. Yo creo que está bien".

A Ortega le encantaría que trabajara en una película dirigida por Pedro Almodóvar: "Hombre, si es bueno, como Pedro Almodóvar, yo creo que a todo el mundo le apetece eso". Y es que ya sabemos que la relación que mantiene con su hija es muy estrecha: "Sí, sí. Me adora, me adora, esa es la palabra".

Muy feliz por el amor que Gloria tiene con su chico David, el torero cree que todavía es muy pronto para que ambos se juren amor eterno: "Hay que esperar, yo creo que mejor. Está joven". Eso sí, no cabe duda de que está encantado con esta relación ya que les hemos visto compartir muchos momentos juntos, derrochando complicidad y sobre todo confianza.