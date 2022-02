José Ortega Cano, orgulloso de que su hija Gloria consiga reunir a toda la familia

MADRID, 27 (CHANCE)

José Ortega Cano está muy orgulloso de su hija Gloria, además de estar de lo más unido con ella, el torero se siente muy satisfecho con la carrera profesional que tiene la joven. Aunque sus primeros pinitos en televisión fueron de la mano del programa 'MyHyV', 'Supervivientes', ahora nos ha sorprendido a todos con su papel de actriz en una serie de TVE y su incorporación al elenco de colaboradores de 'Ya son las ocho'.

José Ortega Cano no se quiso perder en el día de ayer la fiesta de cumpleaños de su hija y fue dispuesto a darlo todo, y así fue. El torero se dejó ver de lo más feliz por reunir a toda la familia en un momento tan especial, en el que también estuvo su nieta, y atendió a la prensa junto con Gloria Camila de lo más amable.

El diestro se mostraba orgulloso ante las cámaras y confesaba que estaba de lo más feliz: "Intentamos que la familia esté unida, es lo más bonito que hay en la vida". Una fiesta en la que Gloria ha estado arropada por sus hermanos y gran parte de la familia: "la verdad que súper bien, he tenido a mi sobrina -la hija de José Fernando-, he tenido a mi hermano, he tenido a mi otro hermano pequeño. La verdad que somos tres hermanos súper unidos. Son todo un apoyo y un amor excepcional".

La joven nos aseguraba que ha celebrado su cumpleaños con todas aquellas personas que son importantes para ella: "Lo he celebrado con la gente que quiero y con la gente más cercana y quiero agradecer a todo el mundo, tanto en Instagram como en redes, a la gente que me ha felicitado y muchas gracias por todo".