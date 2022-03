José Ortega Cano, orgulloso, reacciona a las declaraciones de Gloria Camila contra Kiko Jiménez: "Magnífica"

MADRID, 16 (CHANCE)

Kiko Jiménez ha desenterrado, por todo lo alto, el hacha de guerra contra Gloria Camila y José Ortega Cano. Su debut como 'reportero' de 'Sálvame' en el evento celebrado este lunes en Las Ventas y al que acudieron el torero y su hija, está dando mucho que hablar.

Y es que, ni corto ni perezoso, el de Jaén persiguió micrófono en mano el coche en el que iban su exnovia y su padre, provocando al viudo de Rocío Jurado al llamarle presuntamente "cobarde" y "cierrabares". Unas provocaciones a las que el diestro contestaba con un rotundo "cornudo" dirigido al exnovio de Gloria Camila, que este martes no dudó en volver a la carga contra ellos, revelando que hace 4 años Ana María Aldón dejó al torero por los feos y menosprecios que sufría por parte de su familia.

Unos ataques a los que Gloria respondía al grito de "sinvergüenza" al cruzarse con Kiko por los pasillos de Tele 5, antes de cargar contra el que fue su pareja en 'Ya son las 8': "Después de criticar a Antonio David porque ha vivido de Rocío Carrasco, están dándole voz y voto a una persona que va por el mismo camino". "Durante tres años lo he pasado mal porque este señor ha estado hablando de mi familia. He tenido anorexia nerviosa, me he quedado en 47 kilos y he ido a psicólogos" ha revelado Gloria por primera vez, desvelando hasta qué punto le afectaron en su día las declaraciones que su exnovio ha hecho sobre ella y su familia desde su ruptura.

Unas sinceras palabras tras las que la colaboradora se ha reencontrado con su padre, con el que ha desayunado en una cafetería cercana a su domicilio. Orgulloso, Ortega Cano ha reaccionado a la intervención de su hija en 'Ya son las 8' cargando contra Kiko Jiménez y defendiendo el matrimonio del torero y Ana María Aldón: "Estuvo magnífica".

