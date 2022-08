José Ortega Cano, no puede más, pero sigue callado ante las especulaciones

MADRID, 31 (CHANCE)

José Ortega Cano no puede más. Lo hemos sabido este miércoles después de que la revista Semana haya publicado la situación desesperada por la que está pasando el torero tras no poder hacer nada para que su mujer deje de hablar públicamente sobre la situación de su matrimonio. Parece que el diestro ha llegado al límite ahora que su hija Gloria Camila no está a su lado por comenzar su aventura en 'Pesadilla en El Paraíso'.

En el día de hoy hemos visto a José Ortega Cano y lo cierto es que sigue con su estrategia de guardar silencio después de haber declarado que no le gustaron nada las palabras de Ana María Aldón en televisión. El torero salía de un banco tras realizar unas gestiones y se subía en el coche de su yerno David sin aclarar cómo está su relación con la diseñadora, pero afirmando estar "un poco mejor" de la afonía con la que le escuchábamos hace unos días.

El diestro tampoco nos ha querido desvelar si se desmoronó ante el testimonio de Ana María Aldón en el que habló una vez más de los problemas conyugales que padecen desde hace unos meses. Una mañana de reuniones, ya que en esta ocasión el maestro salía de una gestoría sin aclarar tampoco si participará en la novillada benéfica que a la que le han invitado.

No cabe duda de que la situación matrimonial de Ana María y Ortega Cano no pasa por su mejor momento, de hecho, todo el mundo está esperando a saber qué pasará con su relación una vez comience el curso escolar, ya que la diseñadora sigue sin aparecer por el domicilio familiar...