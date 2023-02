José Ortega Cano no quiere ni oír hablar de Ana María Aldón: "No quiero nada del tema, no me apetece"

MADRID, 2 (CHANCE)

Cuando pensábamos que las aguas estaban más calmadas entre Ana María Aldón y José Ortega Cano tras haber superado sus diferencias y haber firmado el divorcio hace apenas dos semanas, la diseñadora ha vuelto a reprochar al torero - a golpe de exclusiva en la revista ¡Hola! - que no le diese su sitio y no valorase ni agradeciese todo lo que hizo por él durante su relación.

Más sincera que nunca, la andaluza confiesa que después de un verano nefasto en el que se le pasó por la cabeza quitarse la vida en varias ocasiones, tomó la determinación - muy meditada - de romper su matrimonio, aunque todo se precipitó después de que el diestro le pidiese una segunda oportunidad en directo en 'El programa de Ana Rosa' con el desafortunado comentario de "mi semen es de fuerza". "Fue la puntilla. Me dio pena" reconoce.

Unas declaraciones sobre las que Ortega Cano no quiere ni oír hablar, como ha dejado claro durante la presentación del próximo cartel de la Feria de San Isidro en Las Ventas, un acto al que acudió acompañado de su gran apoyo en estos complicados momentos, su hija Gloria Camila: "Una mujer extraordinaria" apuntaba orgulloso el torero a su llegada, antes de rememorar algunas de las tardes históricas que ha toreado en la plaza madrileña.

Una amabilidad que se tornó en un tono cortante cuando el torero escuchó el nombre de Ana María, dando por terminada la entrevista con un sincero "no quiero nada del tema".

Misma actitud ha tenido tras el evento, cuando tras confesar que es "admirador" de Omar Montes - que actuó durante el acto - y que lo había pasado "fenomenal", escuchó el nombre de su exmujer: "Ahora mismo no... no porque tengo la mente de otras cosas y ahora mismo no puedo, ¿vale? No me apetece".