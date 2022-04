José Ortega Cano reacciona al nuevo reproche de Ana María Aldón: "No viene a cuento que hable de mi medicación"

MADRID, 6 (CHANCE)

En silencio desde que José Ortega Cano entró telefónicamente en 'Viva la vida' para dar la cara por ella y posicionarse públicamente a su lado, Ana María Aldón ha reaparecido en Barcelona en la presentación del gazpacho del que es imagen y, tajante y más seria de lo habitual, se ha pronunciado sobre las declaraciones de su marido.

Lejos de agradecer al torero que diese un paso al frente y la defendiese de las críticas que ha recibido tras su demoledora exclusiva cargando contra la familia Ortega Cano, la andaluza sorprendía al asegurar que ella nunca ha puesto a su marido "en la tesitura de que llame para que se posicione a un lado u a otro", dejando claro que ella "nunca le pediría eso".

Además, y después de admitir que anímicamente no está atravesando por su mejor momento, Ana María no dudaba en reprochar a José que desvelase en su intervención en 'Viva la vida' que su mujer no estaba tomando su medicación: "Me molestó un poco. Yo no tomo medicación desde hace dos años y y no viene a cuento", ha puntado molesta.

Unas palabras a las que el torero ha reaccionado afirmando que "no lo hizo con mala intención" ya que, como le ha contado a la periodista Beatriz Cortázar, él toma varias pastillas al día y no pasa nada.

Sin embargo, ante nuestras cámaras, absoluto silencio, dejando en el aire si ha hablado con Ana María después del reproche que su mujer le ha hecho públicamente. El momento ¡en el siguiente vídeo!