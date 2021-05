José Ortega Cano responde a las declaraciones de Teresa Campos sobre su relación con Rocío Jurado

MADRID, 24 (CHANCE)

María Teresa Campos reapareció el pasado viernes por todo lo alto en televisión concediendo una entrevista a 'Sálvame Deluxe' en la que no dejó nada en el tintero. Además de hablar largo y tendido de Rocío Carrasco y sus dos hijos, Rocío y David Flores, la veterana comunicadora reiteró su gran amistad con Rocío Jurado y cargó contra Amador Mohedano y Rosa Benito por asegurar que su relación con 'La más grande' no era tan cercana como ahora nos quiere hacer ver.

Muy crítica con José Ortega Cano, María Teresa insinuaba que el diestro no se habría portado todo lo bien que debería con Rocío Jurado y aludía a unas declaraciones del propio diestro tras la muerte de la chipionera confesando que podría haberse portado mejor con su mujer.

Unas declaraciones a las que ahora Ortega Cano responde enfadado, confesando que para Teresa es muy fácil insinuar ciertas cosas si ser consciente del daño que hace con ello.

Así, el viudo de Rocío Jurado aclara, en primer lugar, lo que quiso decir en su día sobre que debiera haberse portado mejor con la tonadillera, a quien sigue definiendo como el gran amor de su vida: "Eso quiere decir que yo en ese momento estaba muy sensible, muy tocado por la muerte del amor de mi vida. Y lo que yo quise decir en ese momento es que era una pena, que teníamos mucho tiempo para hacer grandes cosas ¿no? Pero sin lugar a dudas todo mi amor y todo mi cariño. Y sigue siendo el amor de mi vida, eso lo sabe Ana María y es así".

Muy crítico con María Teresa Campos, Ortega cree que "es muy fácil" para la presentadora decir tales cosas de él, "pero no sabe el daño que hace en la sensibilidad de la persona". "Es muy fácil hablar muy rápido de las cosas y cuando no le toca a uno la sensibilidad y no te toca la moral de ser tu mujer que ya ha fallecido* hay que tenerle un respeto. En fin*", afirma molesto.

Además, y en sintonía con las declaraciones de Rosa Benito y Amador Mohedano asegurando que Rocío no era tan amiga de María Teresa como la malagueña y sus hijas Terelu y Carmen sostienen, Ortega Cano señala: "Bueno, no en un tiempo... Digamos que no eran amigas de siempre. Pero vamos, no tiene ni más ni menos importancia".