José Ortega Cano, en silencio tras estar de nuevo en la palestra mediática

MADRID, 20 (CHANCE)

Tras la emisión de los dos primeros capítulos del documental 'En el nombre de Rocío', todas las vistas están puestas en los familiares mediáticos de Rocío Carrasco, pero también en José Ortega Cano. Del torero se siguen insinuando actitudes y detalles en los platós de televisión, pero lo más sorprendente es que la mujer de Fidel Albiac ha dejado claro que su madre se murió enamorada de Pedro Carrasco -y viceversa- y que ese matrimonio no debió de ocurrir nunca.

Unas declaraciones durísimas que, de nuevo, ponen en la palestra mediática a Ortega Cano. Europa Press Reportajes ha podido hablar con con él en exclusiva y lo cierto es que vemos a un hombre que está cansado de todo lo que se ha dicho de él y de sus hijos en los últimos meses.

Este domingo José Ortega Cano cumplía con sus compromisos profesionales y es uno de los primeros en llegar a la plaza de toros de Las Ventas para disfrutar de su pasión por los toros. Ya es tradición que el maestro acuda los domingos para ser partícipe de las corridas de toros, rutina que intenta que siga en pie pase lo que pase.

Además, no solamente han sido duras las declaraciones de Rocío Carrasco, también las de su mujer que aseguraba el pasado sábado que "Mi hijo cuando crezca y vea que su padre dice que su gran amor es Rocío Jurado, no sé cómo se lo tomará". El torero no ha querido desvelar cómo se siente y entraba directamente en la plaza de toro cabizbajo.