José Ortega Cano torea a pesar de las advertencias de su hija

MADRID, 12 (CHANCE)

José Ortega Cano se retiró oficialmente del ruedo en 2017 aunque no se pierde ni un solo festejo taurino. Emocionado y agradecido por el calor que sus seguidores le brindan cada vez que le pueden ver en una plaza de toros, el torero disfrutó este sábado de un homenaje en la localidad de Villalba de Alcor, Sevilla, y sí, le vimos en la plaza de toros de nuevo.

Demostrando su gran profesionalidad y que todavía sigue en pleno nivel, Ortega se animó y bajó hasta el ruedo para torear una vaquilla... lo que nadie se imaginaba es que iba a tener un pequeño amago de cogida, ya que en un momento determinado, el torero perdió el control de la situación tras torearla y esta le dio varios cabezazos... provocando que sus compañeros salieran a la plaza a echarle una mano.

Y es que ayer mismo pudimos hablar con Gloria Camila Ortega y ella misma nos confesaba que, a pesar de haberle pedido a su padre que no toree, su padre sigue haciéndolo que le da la gana: "si es que yo siempre le digo 'no torees' y me dice 'no te preocupes que no voy a torear' y luego resulta que da unos capotazos y digo 'bueno, nada, papá'. Pero ojos que no ven, corazón que no sienten".

Aunque todo quedó en un 'sustillo', lo cierto es que el torero disfrutó de un día espléndido en Sevilla, reconocido por todos sus seguidores con este homenaje por su trayectoria en el mundo de la tauromaquia. Allí le pudimos ver muy feliz y agradecido por todo el cariño recibido durante todos estos años.