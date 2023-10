José Ribagorda desvela qué significó en su vida María Teresa Campos

MADRID, 8 (CHANCE)

Hace unos días, José Moro -presidente de Bodegas Cepa 21- organizaba una gran fiesta en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en la que reunió a más de 500 personas para brindar por "21 motivos para seguir soñando". Entre ellos, nos encontramos a José Ribagorda, periodista presentador de Informativos Telecinco.

Hablamos con él de la actualidad informativa y, como no podía ser de otra manera, le preguntamos por la noticia de Daniel Sancho, que precisamente dio él durante el fin de semana y nos reconocía que "fue muy traumático" porque "era de no creértelo".

El periodista nos confirmaba que se trata de una de las noticias que más le ha marcado en su vida profesional porque "es de esas noticias que no olvidaré, hay determinados crímenes que son tan aberrantes y tan atroces que me cuesta asimilarlos, incluso tener que informar de ellos me conmueven por dentro. No somos ajenos a las noticias que damos los periodistas".

Además, nos aseguraba que no sabía nada de la vida de la familia del actor, pero aún así, se quedó de lo más sorprendido al entender el parentesco familiar: "No, yo no sabía nada de lo que era la situación familiar del actor, no sabía de la existencia del hijo, no tenía ni idea, pero me resultó una cosa realmente...".

También le preguntábamos por el fallecimiento de María Teresa Campos, a quien definía como "una persona muy querida, ha sido un referente del periodismo y de la profesión, conmigo se ha portado muy bien, siempre que he tenido que recurrir a ella, ahí ha estado, la tenía un aprecio muy personal y una grana consideración profesional".

Por último, se mojaba y nos aseguraba que no cree que lo sucedido con Edmundo Arrocet llegue a empañar su memoria porque "ella está muy encima, su figura está muy por encima de los pormenores personales que haya podido tener que yo tampoco estoy muy al día, su figura es inmensa y está muy por encima de todo eso".