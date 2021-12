José Sacristán, orgulloso y agradecido por recibir el Goya de Honor

MADRID, 2 (CHANCE)

José Sacristán, está de lo más orgulloso y agradecido por recibir el Goya de Honor y nos ha asegurado que se encuentra en un momento súper especial: "Me da mucha alegría porque, bueno, soy uno de los padres de la criatura, uno de los nueve que la puso en marcha y me siento orgulloso, de verdad. Creo que está en un punto la academia, todo es mejorable, pero estos chicos hacen una labor, se lo curran y está muy bien".

El actor recuerda donde estaba cuando se lo comunicaron: "Estaba en casa. Me llamó el presidente de la academia, mariano barroso, y me dio muchísima alegría, por supuesto, entre otras cosas porque me habló de la unanimidad con la que había sido concedido. Yo sé que me dedico a algo que no es competitivo, pero cuando un reconocimiento así viene a todo un recorrido, a toda una carrera, pues siempre es de agradecer porque no anda uno tan desencaminado".

Sacristán asegura que no tiene intenciones de retirarse a pesar de tener ya 84 años: "No, aquí seguiremos mientras la madre naturaleza tenga bien considerar mi estado de salud en condiciones". Y es que con una trayectoria profesional intachable, el actor ha demostrado ser uno de lo más importantes de nuestro país y después de estas declaraciones, entendemos que en sus planes no está decir adiós a las pantallas.

El actor ha presentado su obra el hijo de la cómica en homenaje a su amigo Fernando Fernán Gómez: "Era un hombre al que le gustaba hacer las cosas bien. No cabía la impostura a su lado, había que trabajar y trabajar bien, hacerlo bien. Y en lo de la vida había que procurar evitar a los necios, ¿no? Yo he dicho muchas veces cuando se hablaba del mal carácter de Fernando que era un hombre generoso, abierto, lo que pasa es que a Fernando el dinero nunca le ha importado muchísimo entonces se gastó todo lo que tenía en un detector de imbéciles. Era una máquina perfecta porque mientras que nosotros sin darte cuenta el tonto ya te ha saltado encima y te ha jodido, pues él con el detector lo veía venir y lo mandaba a hacer puñetas antes de que le hiciera daño porque era particularmente interesante estar a su lado".