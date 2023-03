José Salazar, el 'Chunguito' revela la anécdota que vivió con Isabel Preysler y Tamara Falcó

MADRID, 27 (CHANCE)

Centrado en su carrera en solitario después de que su hermano Juan y él, 'Los Chunguitos', decidiesen emprender caminos separados en noviembre de 2021, José Salazar ha sido uno de los artistas que han asistido este domingo al concierto de Kiki Morente en el madrileño teatro Pavón.

Y, como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado por Tamara Falcó, con la que hizo muy buenas migas durante su paso por 'Masterchef Celebrity 4' y a la que recuerda con muchísimo cariño. Sin embargo, parece que han perdido el contacto puesto que el cantante se ha enterado por las cámaras de Europa Press de que la marquesa de Griñón pasará por el altar con Íñigo Onieva el próximo 8 de julio: "Ah ¿se va a casar? Pues le deseo que sea muy feliz y que tenga muchos niños". "Si me invitas yo voy a tu boda y te cantaré lo que tú quieras corazón y te mando un beso muy fuerte" ha añadido, sin ocultar que le encantaría estar presente en el enlace del año,

"Me alegro mucho por ella porque me cae muy bien, es muy buena gente, le deseo que sea feliz y lo mejor del mundo para ella" ha confesado, recordando que tal fue su conexión durante 'Masterchef' que incluso "estuvimos en su casa bailando, cenando con su madre, cantando...".

"Son cercanas y gente muy buena, muy buenas personas" ha asegurado al ser preguntado por Tamara e Isabel Preysler. Tan cercanas que, como nos ha contado divertido, la marquesa "que es muy buena cocinera, una fenómena, se hizo unos filetes empanados con patatas allí y la madre se lo comió tó, las patatas y todo".

Hablando de padres e hijos, José nos ha presentado a su hijo Enrique, que viniendo de la saga a la que pertenece -ya que además de su padre y su tío Juan, los inolvidables 'Chunguitos', las 'Azucar Moreno' son sus tías y las 'Alazán' sus primas- está dando sus primeros pasos en el mundo de la música y acompaña a su padre a los conciertos: "Canta muy bien, me hace los coros, no veas como queda eso, de lujo" presume orgulloso el cantante

Para Juan, solo buenas palabras, ya que a pesar de que sus caminos profesionales se separaron hace un año y medio, "somos hermanos y siempre seremos hermanos toda la vida, una cosa no quita la otra". "A la gente le ha chocado que nos separemos pero nunca es tarde si la dicha es buena. No hace falta trabajar juntos, yo quiero que le vaya bien en la vida, que tenga salud y trabajo, y yo igual, y le deseo lo mejor porque es mi hermano y punto* y ya está" ha zanjado, dejando la puerta abierta a un posible regreso de 'Los Chunguitos' en un futuro: "Eso no se sabe". Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!