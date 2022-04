José Salazar desvela cómo es su relación con su hermano Juan tras la sorprendente separación de 'Los Chunguitos'

MADRID, 26 (CHANCE)

El pasado mes de noviembre José y Juan Salazar daban la campanada al anunciar, de modo totalmente inesperado, su separación profesional. Después de 45 años en el mundo de la música 'Los Chunguitos' emprendían caminos separados, dejando a sus fans impactados por esta sorprendente ruptura.

Seis meses después del adiós del grupo, José Salazar - volcado en su carrera en solitario y preparando sus primeros conciertos por todo el país - sale al paso de los rumores de mala relación con Juan y asegura que, a pesar de que "él ha querido coger su camino y yo también, cada uno por su sitio", no hay ningún tipo de enfrentamiento entre ellos.

"No pasa nada. Con mi hermano todo está bien pero llevamos 45 años cantando y necesitamos un poquito de oxígeno cada uno y ya está, porque son muchos años juntos. Es toda una vida" apunta, insistiendo en que a pesar de que han emprendido caminos en solitario, "buenas relaciones tenemos la verdad".

"Hay más roce siendo hermanos pero oye, no pasa nada, aquí en la vida lo importante es despejar un poquito la mente y con el tiempo y la vida, a lo mejor volvemos. Yo qué sé lo que puede pasar en un futuro. La vida da muchas vueltas. Igual dentro de un año o dos años volvemos otra vez, esto no se sabe." afirma respecto a una posible vuelta de 'Los Chunguitos', algo que como vemos, no descarta para nada.

Y hablando de hermanos, José nos ha contado cómo están las 'Azúcar Moreno', Toñi y Encarna Salazar: "Están muy bien, están muy guapas, tienen trabajo, tienen salud y ya está.Maravilloso".

Lejos de tener rencillas con Chanel por 'eliminar' a sus hermanas de la carrera por Eurovisión, el artista apuesta por la española para hacerse con la victoria en el festival europeo ya que, como afirma, "canta y baila muy bien". "Le veo futuro, le deseo mucha suerte y que gane", añade.

Amigo de Tamara Falcó desde que coincidieron en 'Masterchef Celebrity', José confiesa que la hija de Isabel Preysler es "una persona maravillosa, muy buena gente, muy buena persona y muy buena chica". "Es muy normal, de verdad, sencilla y noble" asegura.

Sorprendido por los rumores de boda entre Tamara e Íñigo, el 'chunguito' no ha dudado en ofrecerse para cantar en el posible enlace. ¿Cuál sería el tema que les dedicaría, "con mucho cariño y mucho amor" a los novios? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

