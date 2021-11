José Salazar nos habla de la ruptura con su hermano

MADRID, 20 (CHANCE)

La separación de los Chunguitos nos ha dejado con el corazón partido, ya que es un grupo de música que nos lleva acompañando toda la vida y sus canciones forman parte de la historia de nuestro país. Y si no que se lo digan a Rosalía, quien interpretó en una gala de los Goya 'Me quedo contigo', un tema que ha recorrido el mundo entero con la voz de estos dos hermanos que, ya, no siguen juntos.

Hemos hablado con José Salazar y nos ha dejado claro que la relación con su hermano Juan no es mala: "Es que tampoco ha pasado nada, estamos tranquilos, él en su casa, yo en la mía, de vez en cuanto nos vemos para tomar un café y ya está. Que sepan que con mi hermano y conmigo no pasa nada". Unas explicaciones que sí que nos extraña porque ya se ha hecho pública su ruptura y también su disputa por las gestiones económicas del grupo.

Y es que aunque haya habido problemas con el representante que llevaba al grupo de los Chunguitos, Jose no quiere desvelar qué ha pasado entre ellos: "No puedo hablar de eso porque está en manos de mi abogado, pero cuando se tengan que saber las cosas, se sabrán. Y ya está".

Lo que está claro es que quiere seguir en el mundo de la música, aunque sea solitario: "Tengo que seguir mi camino, cantando y bailando y desvela qué hará su hermano a partir de ahora: él hará sus cosas, como yo y seguirá su vida, como yo, qué vamos a hacer". Ahora, José sigue su camino en la música en solitario, sin su hermano del alma con el que ha recorrido medio mundo.