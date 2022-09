Joseba Segura: "El Papa cree que el cierre del 'caso Gaztelueta' que se hizo no fue bueno y debe cerrarse de otra forma"

El obispo de Bilbao afirma que hay más sospechosos de abusos en las investigaciones que se llevan a cabo en el Seminario y la Misericordia

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

El obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha afirmado que el Papa considera que el cierre del 'caso Gaztelueta' que se produjo "en una primera investigación que hizo la Iglesia aquí, no fue bueno y que debe cerrarse de otra forma".

En una entrevista a El Correo, recogida por Europa Press, el prelado manifiesta además que no tienen previsto ningún cierre de iglesias para este año, aunque en las zonas rurales hay iglesias que son "muy grandes y que tienen comunidades pequeñas". "Hay que ver cómo vamos gestionando eso, intentando no cerrar las iglesias, pero los curas dan de sí lo que dan. No puedo decir cómo será la situación en 20 años", añade.

Por otro lado, Segura analiza la reapertura del 'caso Gaztelueta', en el que un profesor en un colegio del Opus Dei fue condenado a dos años de prisión por el Tribunal Supremo, mientras la justicia eclesiástica lo archivó. En este sentido, señala que el Papa considera que el cierre que se produjo "en una primera investigación que hizo la Iglesia aquí, no fue bueno y que debe cerrarse de otra forma".

Tras advertir que el primer informe decía que "no había suficiente claridad de que se hubiera producido un abuso", Segura recuerda que ya "hay una sentencia firme que claramente establece que sí se ha producido". No obstante, no sabe "hasta qué punto va a poderse instruir un caso respecto a un laico".

Por otro lado, defiende que "la gran mayoría de la gente que ha trabajado con chavales se ha comportado como debía, pero algunos no". "¿Qué mal hay en reconocer que efectivamente eso se ha producido y que además no se puede volver a producir? La mejor manera de evitarlo es que todo el mundo sepa que, si pasa algo, eso va a salir, y se va a tratar con luz y taquígrafos", argumenta.

Asimismo, indica que ha tenido mucha experiencia con víctimas y no ha encontrado "ni un solo caso de nadie que le dé la impresión de que se está inventando o creando algo que no sucedió". "El gran peligro no es que se engañe con cosas que no pasaron; el peligro es que no se escuche suficientemente a los que han sufrido", expresa.

De este modo, sostiene que la comisión de prevención de abusos de la Diócesis tiene conocimiento de unos 14 sacerdotes acusados, de tal forma que algunos casos no se investigan porque están claros y otro está en proceso judicial. De todos ellos, 13 estarían ya fallecidos.

Respecto a las comisiones de investigación creadas por la Universidad del País Vasco y por Deusto, a petición de la Diócesis de Bilbao, Segura reconoce que están avanzando y antes de que acabe el año estarán cerradas. Además, asegura que hay más sospechosos de abusos en el Seminario y la Misericordia.

"Puedo adelantar que los investigadores se están encontrando con que no son tantas las personas que quieren contar. Quizá los resultados no son tan llamativos como se podría esperar, pero eso da igual. Con que haya dos o tres casos, me lo tomo totalmente en serio", argumenta, para añadir que en ambos casos se han dado más sospechosos de abusos.

Por otro lado, dice tener la sensación de que los curas afectados en Bizkaia "no son tantos como han podido ser en otros sitios". "Pero tenemos los casos que ha habido, tenemos que sacarlos a la luz, tenemos que reconocerlos, tenemos que admitirlos. Tenemos que pedir con toda convicción perdón a las personas que han sufrido", finaliza.