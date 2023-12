Josemi Rodríguez-Sieiro culpa a Bárbara Rey de la triste situación que vive Ángel Cristo Jr: "El que calla otorga"

MADRID, 12 (CHANCE)

Tras las polémicas declaraciones de Ángel Cristo Jr en contra de su madre, Bárbara Rey sigue en el ojo del huracán mediático. A pesar de haber comentado lo decepcionada que está con su hijo tras sus ataques hacía ella, lo cierto es que todavía sigue sin confirmar ni desmentir que hay de verdad en sus palabras.

Josemi Rodríguez-Sieiro, periodista conocido por sus apariciones en programas del corazón, no ha dudado en dar su opinión sobre el tema del momento. A diferencia de muchos compañeros, el que fue gran amigo de María Teresa Campos no ha dudado en defender a Ángel Cristo Jr, llegando a confesar la pena que siente por éste tras escuchar el relato sobre el chantaje de su madre y don Juan Carlos I.

"No me ha sorprendido absolutamente nada que su hijo cuente su historia. Su hijo cuenta su historia que es absolutamente, respetable, como será la de su madre, respetable. Pero uno puede posicionarse a un favor o a otro. Yo conozco la del hijo y el hijo me ha dado mucha pena tener que llegar a esa situación", reconoce el periodista.

Además, da por válido el relato ya que la protagonista todavía no lo ha desmentido: "Claro que habrá fotos y habrá películas, es lo que han dicho. Yo no tengo por qué poner en duda si alguien no lo niega fehacientemente. Yo no pongo en duda nada si no lo niegan fehacientemente. Ahora, si se callan pues ya sabes aquello del que calla otorga".

Aprovecha la ocasión para recordar cómo la vedette le insultó en televisión, algo por lo que asegura que habría recibido una demanda hoy en día: "Ya esta señora vedette me insultó bien en las televisiones. Que si hubiera sido hoy, estaba en los tribunales, nada más".

Por otra parte, comenta la rivalidad de Carmen Lomana con Isabel Preysler, y sin dudarlo defiende a la reina de corazones: "Si tengo que posicionarme, sin dudarlo, Isabel Preysler pero vamos, es que no hay competencia, es totalmente absurdo esa competencia. Es que no tiene nada que ver. Una tiene proyección nacional e internacional y la otra, no, nada más, fuera de aquí no la conoce nadie".