Josep María Mainat desvela cuál ha sido el momento más duro desde que se separó de Ángela Dobrowolski

MADRID, 22 (CHANCE)

Josep María Mainat y Ángela Dobrowolski han vuelto a verse las caras en los tribunales. Después de la detención de la alemana, el pasado 4 de enero, cuando intentaba asaltar la vivienda del productor, hoy ha tenido que declarar por videoconferencia desde prisión como investigada por un presunto delito de violencia doméstica tras un episodio ocurrido en abril de 2020, que su exmarido denunció en octubre, cuando declaró al respecto.

Al parecer, ese día, que según el letrado de la alemana tuvo lugar en 2019 y no en 2020, Ángela habría lanzado a la cabeza de Mainat un bote de mermelada, un paquete de medicamentos y un cojín, entre otros objetos, causando al productor incluso una herida. Unos hechos que él denunció el pasado mes de octubre, pidiendo protección contra la que fuera su mujer.

Tras la vista, en la que Ángela ha dado su versión sobre los hechos desde prisión, hemos podido hablar con un afectado Mainat que, sin poder ocultar su tristeza y preocupación, ha expresado su preocupación por la madre de sus hijos.

Confesando que "estoy mal", el productor ha explicado que ha pedido protección judicial de su exmujer "porque el hecho en sí lo pide, tiene que ser así. Lo de hoy no tiene importancia, es una causa más que se suma a otras causas. Yo he ido denunciando, pero no siempre se resuelven en el orden en que lo denuncié. En este incidente que estamos juzgando se ve la falta de control que tiene Ángela en algunos momentos concretos".

Preguntado sobre cómo está por el hecho de que Ángela esté en prisión, Mainat sostiene que "no estoy contento de que esté en la cárcel. Es lo que menos se parece a un 'happy end'. Estoy más tranquilo, por descontado, pero estoy triste, estoy mal. ".

Mainat ha confesado cuál ha sido, para él, el día más complicado desde que inició su guerra con la madre de sus hijos: "El día que saltó la vivienda fue bastante duro. Estaba la gente que trabaja en casa y estaban todos asustados. La policía gritando deténgase y estar en casa sufriendo. Fue un acoso muy grave ese día, fue el peor de todos. Lo viví mal. Cuando se fue detenida en una camilla vestida de ninja pensé, otra vez... fatal"

Es por este motivo por el que el productor solicitó, al sentirse amenazado, una orden de protección contra Ángela. "Si una persona entra de noche por el tejado de tu casa, intenta colarse dentro, es una amenaza evidentemente", ha confesado.

Sin embargo,y muy tajante, el exmiembro de La Trinca ha desmentido que esté impidiendo que Dobrowolski pueda ver a sus hijos: "Es el juzgado el que dice una orden de alejamiento de los niños, yo pedí la orden de alejamiento de mí, no de los niños. Y nunca he impedido. Cada vez que ha habido una visita programada he ido con los niños y en alguna ocasión ella no se ha presentado, pero yo he ido cada vez.

"Aunque yo me retire, el fiscal seguirá denunciando el intento de asesinato y los asaltos", asegura el productor, antes de confesar que "desearía que ella estuviera bien. Me han dicho que en la cárcel la están tratando pero no se si es cierto".

Muy sincero, y sin entrar en qué problemas puede tener Ángela, Mainat cree que "se suman varios, pero no soy psiquiatra para diagnosticar. Tiene suma de personas que no son buena influencia para ella, consumo de estupefacientes seguramente y algún problema psíquico. Esto hace un cóctel que hace que ahora sea otra persona". "No sólo he tenido hijos, sino que he sido muy feliz con ella", confesaba el productor, sin querer entrar en si su exmujer necesita ayuda profesional, pero admitiendo que "era una persona inteligente, sensata, cariñosa. Y ya no lo es".

Un nuevo capítulo en esta guerra entre Mainat y su ex mujer que, desgraciadamente, parece no tener fin.