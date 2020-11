Josep María Mainat vuelve a su casa mientras Ángela Dobrowolski vaga por las calles de Barcelona

MADRID, 11 (CHANCE) Hace justo una semana Ángela Dobrowolski era desalojada de la casa de Josep María Mainat por orden judicial. Pese a que la alemana luchó hasta el final por no abandonar el que había sido el domicilio conyugal de la expareja, finalmente no le quedó más remedio que acatar el mandato del juez y salir para siempre de la vivienda en la que permaneció atrincherada - con otras 20 personas cuya identidad no está del todo clara, a excepción del scort Gabriel y la polémica novia de éste - desde que salió a la luz que había intentado asesinar a su exmarido.

MADRID, 11 (CHANCE) El vídeo del día Detenidas 99 personas por realizar grafitis en RENFE y Metro de Barcelona. Imágenes de agentes de la Policía Nacional, quienes con la colaboración de los Mossos d`Esquadra, han detenido a 99 personas, 48 de ellas en Cataluña, por realizar grafitis en vagones de RENFE Operadora y Metro de Barcelona durante los años 2017, 2018 y 2019. Los daños ocasionados ascienden, según informes periciales de ambas entidades públicas, a 22.000.000 de euros. Hace justo una semana Ángela Dobrowolski era desalojada de la casa de Josep María Mainat por orden judicial. Pese a que la alemana luchó hasta el final por no abandonar el que había sido el domicilio conyugal de la expareja, finalmente no le quedó más remedio que acatar el mandato del juez y salir para siempre de la vivienda en la que permaneció atrincherada - con otras 20 personas cuya identidad no está del todo clara, a excepción del scort Gabriel y la polémica novia de éste - desde que salió a la luz que había intentado asesinar a su exmarido. Siete días después, ¿qué ha sido de Ángela? ¿Dónde se encuentra y dónde está viviendo la alemana? Pese a que intenta pasar desapercibida y mantener un perfil bajo a la espera de su siguiente juicio con Josep María Mainat, hemos localizado a la polémica joven. Sola, muy seria y sin sus famosas pelucas, Dobrowolski vaga por las calles de Barcelona muy pendiente de su teléfono móvil. Después de responder una llamada, la vemos entrar en la que podría ser su nueva casa, situada en un céntrico barrio de la ciudad condal. Mientras tanto, Josep María Mainat ha vuelto a su domicilio. El productor ha declarado a "El programa de Ana Rosa" que se ha encontrado la casa destrozada y la caja fuerte desvalijada, ya que Ángela y sus acompañantes se lo habrían llevado todo, incluidas joyas familiares de un gran valor sentimental. El exmiembro de "La trinca", muy enfadado, muestra su peor cara con la prensa cuando le preguntamos en qué estado ha dejado su exmujer la vivienda y si piensa interponer medidas legales contra la alemana. Sorprendido por nuestra presencia, el productor asegura estar "muy cabreado" y "sin ganas de decir nada".