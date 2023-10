Josep Santacana sale agotado del juicio por presunto alzamiento de bienes

MADRID, 19 (CHANCE)

Este jueves, el juicio a Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido, Josep Santacana, por presunto alzamiento de bienes al supuestamente ocultar su patrimonio para no pagar una deuda de 7,5 millones al Banco de Luxemburgo, se ha reanudado. La fiscal lo tiene claro, cree que era "el cerebro de toda la operativa" porque participa "activamente llevando a cabo actos materiales y además da consignas".

Eso ha asegurado la fiscal en su informe final del juicio en el Juzgado Penal 25 de Barcelona que ha quedado visto para sentencia este jueves. Además, ha recordado que pide para Santacana la pena máxima, de cuatro años de cárcel, mientras que para Sánchez Vicario rebajó la petición inicial (también de cuatro años) a dos años de prisión teniendo en cuenta su confesión como atenuante.

En este sentido, tanto la acusación particular del Banco de Luxemburgo como la acusación pública de la Fiscalía se han mostrado favorables a suspender la pena de prisión de Sánchez Vicario, porque no supera los dos años, no tiene antecedentes y ha reconocido los hechos, una decisión que corresponde a la jueza y que permitiría a la extenista evitar la cárcel aún ante una eventual condena.

La fiscal ha recordado la declaración de Sánchez Vicario, que afirmó que no tenía conocimientos financieros y por eso confiaba en su marido para gestionar su patrimonio, y añadió que ella quería pagar la deuda, pero Santacana se negó.

Por su parte, Santacana alegó que presentó al Banco de Luxemburgo una propuesta de pago a plazos y la entidad lo descartó, algo que los representantes del banco niegan y que al parecer de la fiscal "no responde a criterios lógicos".

Tras el juicio, Borja Vives, abogado de Arantxa Sánchez Vicario, nos ha explicado cómo ha ido el último día del juicio contra su exmarido: "Nosotros defendemos la realidad y la verdad de las cosas entendemos que el juicio ha acreditado todo esto y ahora quedamos pendientes de sentencia. Hemos ratificado todo lo que hemos venido enseñando todos estos días, nada más".

Por su parte, Josep Santacana desvelaba estar "cansado" y con "ganas de que termine todo esto" a la salida del juzgado, además afirmaba que espera que la sentencia "sea favorable" y dando su opinión tras la declaración del abogado de Luxemburgo, quién le acusa directamente de ser el cerebro de todo el embrollo fiscal de la extenista: "Bueno, es lo que tenían qué decir no tenía más para decir, pero ya está".