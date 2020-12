Josie, revelación de "Masterchef Celebrity", nos habla de su paso por el concurso

MADRID, 4 (CHANCE)

Su carácter divertido, su tesón y su extravagancia han convertido a Josie en uno de los grandes protagonistas de "Masterchef celebrity" y personaje revelación del momento. Y es que, pese a ser el estilista de celebrities como Cristina Pedroche - y encargado de sus comentados looks en las Campanadas durante los últimos seis años - el carismático joven es todo un desconocido que hoy, con motivo de la presentación de una bruma facial, nos desvela un poquito más de sí mismo y nos habla de la dura competencia que Pedroche tendrá esta Nochevieja. Nada más y nada menos que Ana Obregón.

- Estamos descubriendo un Josie en las cocinas, ¿Cómo has aprendido tan rápido?

- Yo no sabía hacer nada, no me había interesado jamás la cocina, yo vivía de espaldas a la cocina, prefería la moda, hacer otras cosas, dedicaba mi tiempo a todo menos a cocinar pero es verdad que cuando tuve la suerte de poder entrar en Masterchef porque mi agenda me lo permitía y porque todo casaba para poder participar en este concurso que es el más difícil de la televisión, ya te digo que es muy duro, tuve la suerte de entrar en Isabel Maestre, en el Obrador. Tú tienes que practicar, al final es algo muy manual, tus manos tienen que aprender a cortar y tienen que aprender a utilizar o a tocar esa serie de pigmentos, elementos alimenticios con destreza y al final no me ha ido mal.

- Te tocará a ti hacer la cena de navidad este año.

- No, esto va a ser frugal, yo ceno con gente muy mayor, qué crees que nos vamos a poner ciegos, no, para nada. Será frugal pero rasé, haré algunas cositas. Igual me haría hacer un Wellington pero no comérmelo. Me encantaría dar de comer a gente que no conozco.

- A Tamara Falcó le ha cambiado la vida, programas de tele, novio* ¿A ti te cambiará la vida tanto?

- Yo que sé, no me comparo con nadie. Yo te digo que mi vida ha sido trabajar, los últimos 12 años sí que he estado en televisión pero llevo desde 2004 trabajando intensamente en la moda y en el sector televisivo, la verdad es que pasándomelo bien. Para mí trabajar siempre ha sido divertirme, llevo muchos años con esto y supongo que continuaré, voy a seguir pasándomelo bien pero quizás haciéndoselo pasar bien también a mucha más gente, es lo que yo creo que ha cambiado. En mi caso no es que me cambie la vida, se ha acrecentado todo y ya está.

- Este año también al lado de Cristina Pedroche en las Campanadas. Vais a tener dura competencia, vais a tener a Ana Obregón.

El vídeo del día Ayuso cree que el nacionalismo catalán “se está hundiendo”.

- Está muy bien tener dura competencia, qué fácil sería sino llegar a la puerta del Sol y ganar. Estoy súper contento de ver a Ana Obregón en la primera, que no la voy a ver, yo voy a estar allí, estoy a la misma distancia de Pedroche que de ti, estoy con ella y colaborando en ese súper proyecto Campanadas Pedroche que llevamos seis años pero me encanta que esté Ana, amo a Ana y a Pedroche, son dos mujeres increíbles. No sé qué hará la gente, estar todo el rato cambiando de canal.

- ¿Qué nos puedes adelantar del estilismo?

- Pues nada, no te puedo adelantar nada. No sé, tiene mucha sintonía y tiene mucho de 2020.

- Eso es un chándal.

- Hay que sacar lo positivo de este año, ha sido un año horrible pero tiene cosas también increíbles y creo que hemos aprendido, ha sido una lección de vida, no nos podemos olvidar de esto.

- ¿Qué te ha enseñado?

- A mí muchísimo, a cocinar, me ha enseñado muchísimo, 2020 ha sido un año muy peculiar y no ha acabado, queda todavía un mes.

- Los estilismos se estropean un poco con el tema de la mascarilla.

- A ver, la mascarilla es que tenemos todos unas orejas de soplillo ya que no podemos. Al final no sé en qué va a derivar esto, el 21 va a ser muy fuerte. Yo lo que aconsejo es que enganchemos la mascarilla a los cascos.

- Qué esperas para el próximo año.

- El próximo año espero pasármelo súper bien, quizás ver a más gente, que tenga un contacto más humano. Hoy me parece un evento que es lo más emocionante que me ha pasado en 2020, la presentación de la bruma. Reencontrarme con toda la prensa de belleza, poder estar aquí con periodistas, algo que era tan normal en 2019 y que en 2020 no ha acontecido, hemos tenido que esperar.

- ¿Te ha sorprendido lo de Rafael Amargo?

- Si, bueno a ver, no sabemos, presunción de inocencia. Es muy buen chico, yo siempre me lo he pasado muy bien con él pero es que lo conozco de 'ja, ja, ji, ji'.