Josie, súper ilusionado con el traje de las campanadas de Cristina Pedroche

MADRID, 25 (CHANCE)

El vídeo del día Biden quiere que la “responsabilidad” de muertes por Covid en EEUU caiga sobre Trump.



Biden quiere que la “responsabilidad” de muertes por Covid en EEUU caiga sobre Trump.

Como no podía ser de otra manera, Josie no ha podido faltar a Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida ya que: "Es la pasarela más apetecible del año, no solo por el entorno, ya que está isla es maravillosa, sino porque hay unas colecciones increíbles y a mí me ha resuelto mucha vida en la moda". Con una sonrisa de oreja a oreja como siempre nos tiene acostumbrados, nos ha confesado que está súper feliz de poder estar en este evento tan maravilloso después de todo lo que estamos viviendo.

Acudir a unos desfiles como estos pueden servir de mucho a los editores de moda y diseñadores, ya que: "Puede aportar mucha fantasía porque aquí nunca falta, lo segundo que la moda baño es un momento increíble de tu vida, ¿cómo es bañarte? lo máximo, te apetece mucho ese momento. Tenemos que seguir bañándonos".

Después del espectacular traje que Josie le hizo a Cristina Pedroche el año pasado para las campanadas, ya está trabajando de nuevo en el de este año que sin duda va a tener un toque muy especial: "Ya estoy trabajando en el traje de Cristina Pedroche para las campanadas de este año, lo único que le pido a la gente es que no cambie de cadena cuando vea el vestido, sino que se quede hasta la última uva. No puedo dar ninguna pinzelada porque me matan. Es un año muy especial en todos los sentidos".

Y es que Josie solo tiene palabras de agradecimiento y de admiración a Cristina Pedroche, que además de ser un gustazo vestirla, se ha convertido en una especie de musa para él: "Ella, cuando se va acercando esa fecha, yo no sé de dónde saca esa luz para estar más brillante que nunca. Este año lo va a conseguir igual".

En cuanto al titular que dio esta semana para una revista de tirada nacional afirmando que le encantaría entrar en el armario de las Campos, Josie ha confesado que: "Me preguntaron por las Campos, a mi la verdad que me caen muy bien, a María Teresa Campos y Terelu las conozco de Telecinco. Terelu es una burbuja de CHANEL Nº5. Yo de las tres me quedo con María Teresa Campos".