Las joyas sustraídas en un atraco de película no eran para Tamara Falcó, pero tampoco para Carolina Molas

MADRID, 3 (CHANCE)

Este jueves, en torno a las 21:30 horas en la carretera A-6 a la altura de Las Rozas, unos ladrones caracterizados como agentes de la Guardia Civil asaltaban el vehículo de dos joyeros de la exclusiva firma Del Páramo Vintage y, a punta de pistola, robaban un muestrario de joyas valoradas en dos millones de euros. Unas piezas que en un primer momento se apuntó a que serían las que Tamara Falcó luciría en su boda con Íñigo Onieva, aunque tanto la joyería -a través de un comunicado en sus redes sociales- como el prometido de la marquesa no tardaban en desmentir dicha información.

"Estamos perfectamente y todo está bien. Ningún tipo de estrés, más allá del típico que pueda tener cualquier matrimonio antes de casarse. Eso no es nuestro, eso será de otra pareja. Desafortunadamente para ellos ha pasado eso, pero nosotros no somos. Gracias por el interés pero todo está perfecto" aseguraba el ingeniero horas después de que se les vinculase con este robo digno de cualquier película de acción.

Una vez desmentido que las joyas fuesen para Tamara, se especulaba con que se trataría de varias piezas -de gran valor económico- que los joyeros habrían ofrecido en préstamo a algunas invitadas por parte del novio, y no tardaba en darse el nombre de la madre de Íñigo, Carolina Molas.

Una posibilidad que ha negado este lunes Antonio Rossi en 'El programa de Ana Rosa', asegurando que aunque la 'suegra' de la marquesa les conoce, tiene buena relación con los joyeros y hace poco estuvo con ellos, las joyas robadas no eran para ella porque llevará en el enlace de su hijo sus propias joyas.

Ahora es la propia Carolina la que, sin ocultar su sorpresa por ser relacionada con este asunto, ha negado que las exclusivas piezas fuesen para ella: "¿Y a mí me preguntáis eso? No* No tengo ni idea" ha asegurado, reconociendo que a cinco días está algo nerviosa por el enlace de su hijo y Tamara. "Lo normal nada más" ha confesado, dejando en el aire con un "están muy ocupados" qué le parecen las informaciones sobre Íñigo y su presunta examante que han salido a la luz en los últimos días.