JP Morgan AM considera que el final de las subidas de tipos se acerca, pero que no bajarán inmediatamente

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez-Mellado, cree que el final de las subidas de tipos por parte de los bancos centrales se acerca, si bien sostiene que habrá una "pausa" y que no bajarán de forma inmediata.

"La inflación se está desacelerando y esto debería permitir que, en contraposición con el año pasado, cuando los bancos centrales solo subieron tipos de interés, este año el final de las subidas esté más cerca. Pero aquí hay un matiz con respecto al consenso del mercado, y es que nosotros vemos que después de las subidas viene una pausa, no viene una bajada", ha trasladado en concreto Gutiérrez-Mellado durante la presentación de las perspectivas para el primer trimestre de 2023 que ha realizado este martes la firma en rueda de prensa.

En el caso de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, JP Morgan AM espera que se produzcan una o dos subidas más, que se realizarían en este primer trimestre, pero siempre y cuando la inflación se mantenga baja, mientras que en el caso del Banco Central Europeo (BCE), prevé que los tipos se sitúen en el entorno del 3%, pero también dependiendo de la evolución de los precios.

Para la firma, el escenario base es que el crecimiento sea menor a nivel global, con Estados Unidos "flirteando" con la recesión, que podría llegar en la segunda parte de 2023 tras unos meses de crecimiento. En Europa, que ha sido "más resiliente" de lo esperado en 2022, JP Morgan no está segura de que la región aguante sin caer en recesión, después de que el año pasado comenzase a mostrar signos de agotamiento en el último trimestre.

En el caso de China, Gutiérrez-Mellado ha considerado "clave" que abandonara la política de 'cero-Covid' que el país mantenía para frenar los contagios de la enfermedad. Sin embargo, el gigante asiático "ha comprendido que si quiere recuperación económica tenía que abandonar esta política". Así, JP Morgan AM espera que 2023 sea mejor año que 2022 para el país asiático, con una recuperación en la segunda parte del año y que esta situación impacte también al resto de Asia.

Sobre la inflación, la experta ha indicado que en EEUU la subyacente recoge una caída del precio de los bienes, tras la normalización de las cadenas de producción, si bien todavía habría margen de mejora en los precios de los servicios. Sin embargo, cree que a finales de año, el nivel de precios podría cerrar en el entorno del 3%, un nivel "más cómodo" para la Fed. En cambio, en Europa, la inflación subyacente todavía no ha comenzado a descender, con los precios de los bienes todavía registrando subidas.

En este contexto, el posicionamiento de JP Morgan AM es "ser cauto, pero buscando oportunidades" y recomienda a los inversores que, a pesar de que el mercado podría no haber tocado fondo, se mantengan invertidos para no perder esas oportunidades.

La firma infrapondera actualmente la renta variable y ve mayores oportunidades en renta fija durante la primera parte del año. "A lo largo del año, en renta variable, cuando veamos algo más de estabilidad en los resultados empresariales, a lo mejor es momento de volver a considerarlo", ha explicado Gutiérrez-Mellado.

Siguiendo en torno a la cuestión de renta variable, la experta ha explicado que los beneficios, ventas o ingresos de las compañías en Estados Unidos van a seguir siendo positivos en los próximos meses, si bien cree que la parte de los márgenes se puede ve lastrado por el contexto de menor crecimiento, inflación y aumento de costes laborales.