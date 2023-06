JPMorgan reduce su participación en Cellnex del 5,5% al 5%

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El banco estadounidense JPMorgan Chase ha reducido su participación en Cellnex del 5,5% al 5%, un movimiento que se produce tan solo cuatro días despúes de la celebración de la junta de accionistas de la compañía, en la que se ratificó el nombramiento de Marco Patuano como nuevo consejero delegado de la firma desde el 4 de junio y en sustitución de Tobías Martínez.

De este modo, el paquete accionarial del banco norteamericano en Cellnex pasa de 38,88 millones de títulos a 35,66 millones de acciones, equivalentes al 5,049% del capital social de la empresa.

En este contexto, el paquete accionarial de JPMorgan Chase en Cellnex tiene un valor de mercado de alrededor de 1.355 millones de euros, con los títulos de la empresa intercambiándose a 38 euros al cierre de la jornada bursátil de este lunes.

No obstante, este no ha sido el único movimiento en Cellnex desde la celebración de la última junta de accionistas el pasado 1 de junio dado que al día siguiente, el 2 de junio, el fondo de inversión D.E Shaw & Co elevó hasta el 0,7% su posición corta en la compañía, frente a la anterior, del 0,68% y registrada el 30 de mayo.

En la junta general de Cellnex, los accionistas ratificaron, además del nombramiento de Marco Patuano y otras cuestiones, la propuesta de ampliación del consejo de administración de la empresa, que pasará de 11 a 13 miembros.

Por otro lado, la presidenta no ejecutiva de Cellnex, Anne Bouverot, señaló que la nueva etapa que se abre en la empresa estará centrada en la reducción de la deuda (que se sitúa en torno a 17.000 millones de euros), en incrementar la remuneración a los accionistas y en seguir creciendo en Europa.

Ya el pasado noviembre, la firma anunció que en un entorno económico marcado por la inflación y el alza de los tipos de interés el objetivo de la compañía pasa por consolidar su actividad en los 12 países en los que opera con un cambio de foco en su política de asignación de capital, "priorizando el flujo de caja" para reducir la deuda y obtener el grado de inversión por parte de Standard & Poor's (S&P) para 2024.

En ese contexto, Bouverot resaltó que para lograr los objetivos de la nueva etapa la compañía está abierta a la entrada a participaciones minoritarias en algunos de sus negocios. No obstante, desde la entidad no se contemplan nuevas adquisiciones en los próximos dos o tres años.