Juan Avellaneda aplaude la elección de Tamara Falcó en lo que a su vestido de novia se refiere

MADRID, 10 (CHANCE)

A pesar de que en un principio el nombre de Juan Avellaneda sonó entre los candidatos a diseñar el vestido de novia de Tamara Falcó por la gran amistad que le une con la hija de Isabel Preysler, finalmente la marquesa de Griñón ha elegido para su gran día a 'Sophie et Voilà', una firma española con sede en Bilbao.

A su lado, asesorándola en lo referente al diseño que lucirá en su boda con Íñigo Onieva, el diseñador del que se hizo íntima tras coincidir en 'Masterchef Celebrity', como ella misma ha confesado ilusionada a la revista ¡Hola!: "No lo diseñará él, pero contaré con su opinión a la hora de elegir mi vestido".

Y ahora, una vez resuelto el misterio y confirmado que será 'Sophie et Voilà' - una marca que se caracteriza por sus diseños sobrios, minimalistas y únicos - quien vestirá a Tamara el próximo 8 de julio, Juan Avellaneda se pronuncia encantado sobre su elección, de la que él ya conocía todos los detalles, aplaudiendo que defienda la moda 'Made in Spain' en la que sin duda será la boda del año:

"Menos mal que lo ha dicho ya, ¡te lo prometo! Conozco a 'Sophie et Voilà' y creo que es la firma adecuada. Y lo que más me gusta es que pudiendo elegir la firma que quiera Tamara ha elegido diseño español. Esto es fantástico, siempre nos quejamos del cine que no se da visibilidad y de los diseñadores* que en un momento así alguien como ella esté dando visibilidad al diseño español es la bomba" asegura.

Y asesorándole de cerca él, feliz "porque es muy bonito compartir con amigos un momento tan especial". ¿Algún pequeño adelanto de cómo será el vestido de novia de Tamara, a la que confiesa que ve "muy feliz"?: "Estará resplandeciente, eso seguro" zanja misterioso, evitando desvelar el tipo de look nupcial con el que la marquesa se imagina dándole el 'sí quiero' a Íñigo Onieva. ¡Dale al play y no te pierdas las declaraciones de Juan Avellaneda!