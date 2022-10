Juan Avellaneda da la cara por Tamara Falcó: "No tiene ningún sentido. No es homófoba en absoluto"

MADRID, 7 (CHANCE)

Las declaraciones de Tamara Falcó en México sobre los distintos tipos de sexualidades - "ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal, que creo que en otras generaciones no era tan evidente y no estaba tan bien visto" afirmaba durante su intervención en el Congreso Ultracatólico en el que participó como ponente - han levantado una gran polvareda.

A pesar de que la marquesa de Griñón ha pedido disculpas públicamente por sus palabras y ha asegurado que están sacadas de contexto y ahora están siendo utilizadas en su contra, no son pocos los que siguen tachando a la hija de Isabel Preysler de homófoba.

Unas acusaciones que uno de sus íntimos amigos, Juan Avellaneda, desmiente tajantemente. "Nuestra posición está muy clara. Tamara siempre ha estado en eventos que está clara mi posición sexual y ha estado siempre apoyándome. Para mí no tiene ningún sentido esas cosas. No hay que darle más bombo" asegura.

Dando la cara por la socialité, el diseñador cree que "obviamente" todo se ha sacado de contexto y, visiblemente molesto, ha respondido a las declaraciones de Jorge Javier Vázquez preguntándose dónde estaban él y Boris Izaguirre - homosexuales y grandes amigos de Tamara - tras sus declaraciones sobre las diferentes sexualidades: "Yo si tengo que hablar de algo, lo hablo, como todo en mi vida privada, lo hablo con los amigos en mi vida privada. No tengo que estar diciendo nada".

"Mi condición sexual la sabe todo el mundo, Tamara siempre me ha apoyado, siempre ha estado ahí. Fue la primera persona que me dio la enhorabuena por casarme. No tiene ningún sentido lo que se ha dicho. No es homófoba en absoluto. Por favor, ya está todo dicho" ha zanjado.

