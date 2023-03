Juan Avellaneda da más detalles sobre el vestido de novia de Tamara Falcó: "Es imposible que le guste a todo el mundo"

MADRID, 1 (CHANCE)

Juan Avellaneda es uno de los mejores amigos de Tamara Falcó y, como confesó ella misma justo después de anunciar su boda, su persona de confianza a la hora de dar con el vestido de novia perfecto para darle el 'sí quiero' a Íñigo Onieva. Hace una semana la marquesa de Griñón visitaba en Bilbao el taller de la firma que ha elegido para su gran día, 'Sophie et Voilà' y a su lado, como no podía ser de otra manera, el diseñador catalán para asesorarla.

Él es uno de los pocos afortunados que, junto a las diseñadoras y a Isabel Preysler - que aunque no acompañó a su hija a su primera prueba del vestido está al tanto de todo lo relacionado con el mismo - saben cómo es el diseño que lucirá Tamara en su enlace. "No es un vestido que todo el mundo vaya a entender, pero la moda es una forma de expresión y yo lo tenía claro desde hace tiempo" confesaba la socialité en 'El Hormiguero' en las que son sus únicas declaraciones por el momento sobre su look nupcial.

Y ahora es Juan Avellaneda el que rompe su silencio sobre el secreto mejor guardado de la marquesa de Griñón, su vestido de novia: "Os puedo contar poco. Ya lo habéis visto en redes sociales, que ella colgó cosas. La verdad que fue una experiencia muy chula. Al final, que una amiga confíe en ti para un momento tan especial y tan icónico porque esas fotos van a quedar ahí para toda la vida, es un regalazo. Y luego también, es que es muy divertido. Con Sofía Arribas allí, con todo el mundo creando, no sé. Creo que es un momento mágico, muy divertido" ha revelado sobre su primera visita con Tamara al atelier de 'Sophie et Voilà'.

Un vestido que, tal y como ha asegurado la socialité, "no va a entender todo el mundo". "Yo opino lo mismo que ella, es un vestido que la gente no va a... habrá una parte que sí y otra que no, ya lo veréis" ha confesado, asegurando que aunque Tamara contó que Isabel Preysler y Ana Boyer son de las que no lo han entendido, no vieron el diseño sino tan solo "la inspiración". "Tamara se la enseñó cuando estaba con el vestido de Ana y aún no hay nada hecho. Cuando ves a tu hija vestida de novia debes flipar y estoy convencido de que ambas estarán encantadísimas" afirma.

"Yo cuando vi la tela que le pusieron y la vi a ella, mira que el vestido es diferente de lo que la gente se espera, dije 'ostras, eres tú'. El vestido que va a llevar Tamara es la esencia de ella. Yo cuando la vi dije 'eres tú'. A mí me encantó. Seguro que en el fondo a todo el mundo le va a encantar, pero tendrán que ver, hay que digerirlo" reconoce emocionado. "Estará como siempre, deslumbrante, reluciente, feliz y como toda novia en su día: espectacular. Luego, si el resto no lo entiende, pues mala suerte. Es imposible que le guste a todo el mundo y a quien le tiene que gustar es a ella".

Tal y como explica, la esencia de Tamara es "magia" y las diseñadoras han conseguido plasmarla en su vestido: "Tiene un corazón inmenso. Es alguien que llena cualquier espacio con esa luz que tiene. Luego, es buenísima amiga, solo tengo palabras buenas para ella".

Fiel a su amiga, Juan echa balones fuera y con un "ya veremos" deja en el aire si será un diseño blanco o si llevará cola, aunque sí ha confirmado que la marquesa lucirá dos vestidos el día de su boda: "Yo le he dicho 'ponte muchos, ponte muchos'. A ver qué pasa al final porque claro, primero hay que acabar el primero, luego ya veremos qué pasa con el resto".

Además de por su look nupcial, Tamara está en el punto de mira por la carísima lista de bodas que ha hecho en la exclusiva tienda A-típica. ¿Qué le va a regalar el diseñador? Como confiesa, "no me lo he planteado aún, pero me encantaría regalarle algo que permanezca para siempre, algo como muy especial. Yo no sé si haré mucho caso a la lista de bodas, me encantaría hacer algo más personal pero no tengo ni idea".