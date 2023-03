Juan Avellaneda, emocionado tras la última prueba del vestido de novia de Tamara Falcó: "Me parece espectacular"

MADRID, 28 (CHANCE)

¬°Ya queda menos! La boda del a√Īo ser√° la de Tamara Falc√≥ e √ć√Īigo Onieva, si esta vez no hay ning√ļn imprevisto de por medio. La hija de Isabel Preysler est√° inmersa en todos los preparativos para el gran d√≠a, aunque el vestido de novia est√° causando una gran expectaci√≥n. Semanas despu√©s de desplazarse a Bilbao para visitar por primera vez el taller de 'Sophie et Voil√†' y perfilar c√≥mo ser√° el dise√Īo que lucir√° en el momento m√°s especial de su vida, la marquesa ha vuelto a probarse su look nupcial.

Adem√°s, esta vez ha contado con la compa√Ī√≠a de su madre, quien parece estar cada vez m√°s contenta con la elecci√≥n de su hija, tal y como han confirmado las propias dise√Īadoras: "Ya entiende el vestido y sabemos de buena tinta que le gusta". Por otra parte, Juan Avellaneda ha vuelto a acompa√Īar a la marquesa en su segunda prueba, y es que su opini√≥n es muy importante ya que es tanto la de un gran dise√Īador, como la de un buen amigo.

Sin querer revelar detalles, el estilista nos ha comentado que le parece el look que llevar√° Tamara: "A mi me parece espectacular. A ver es que para mi ver a una amiga tuya vestida de novia y tal es como 'guau', es impactante, es s√ļper bonito". Adem√°s, el empresario ha confesado que a Isabel Preysler tambi√©n le va a gustar el resultado final: "Hombre, yo espero que s√≠, seguro. Hombre, segur√≠simo, segur√≠simo. Yo estoy convencido".

Por el contrario, se ha mostrado m√°s tajante con su opini√≥n sobre el outfit que luci√≥ Isabel Pantoja en el baile de la Rosa en M√≥naco: "Es que ese vestido era un poco marbell√≠". Pero sin perder la sonrisa, Avellaneda confesaba que lo que m√°s le gust√≥ es que una artista espa√Īola estuviera all√≠ presente: "A mi lo que me encant√≥ es que estuviera, que dije muy bien, eso me encant√≥".