Juan Avellaneda nos habla del mensaje que lanzó la Princesa Leonor el día de la jura de la Constitución

MADRID, 9 (CHANCE)

Juan Avellaneda disfrutaba este miércoles de uno de los días más felices de su vida al presentar su primera colección de novia a la que ha llamado 'Juan Avellaneda by Rowenta'. "Me apetecía meterme un poco en el tema novia" nos confesaba el diseñador que, entre bromas, aseguraba que "después de lo de Tamara me entró como el gusanillo o algo, no lo entiendo, pero es verdad que también me viene mucha chica al estudio o me escriben por redes sociales".

En este aspecto, hablábamos con él sobre su gran amiga Tamara y nos confesaba que la ve en una de sus mejores épocas personales: "La veo feliz, feliz, feliz. Es decir, yo que voy hablando con ella y demás le digo, 'tía, es que te veo súper happy, te veo radiante'".

La hija de Isabel Preysler es consciente de que está feliz y así se lo ha hecho saber. "Me dice que es como antes, pero mejor y esto ya lo había dicho varias veces lo que me parece fuerte porque nunca me lo había planteado. También es que están en un momento muy dulce y es lo que toca, ¿no? Para eso te casas, sino no te casas".

El diseñador sale en defensa del ya marido de la Marquesa de Griñón desvelando que es una persona que está muy pendiente de ella a pesar de la imagen de mujeriego que tiene: "Yo creo que en este país te tachan de una cosa y ya puede pasar lo que quieras Tengo que decir que es una persona que cuida mucho de Tamara, que es algo que sorprende a la gente cuando lo saben porque lo ves como más pasota, pero al contrario".

Tanto es así que Juan no ha dudado en desvelarnos cómo les ve cuando está con ellos: "Es como que está muy pendiente de ella, la cuida, ella también lo cuida y cuando los ves es alucinante lo que generan entre ellos dos entonces es que sale natural, no ves nada forzado. Al final es su historia y están encantados los dos".

En cuanto al tema de la paternidad, Avellaneda nos asegura que "la prensa está apretando muchísimo" ya que "tiene que ser una cosa natural, yo creo que se le pone muchísima presión a la mujer en el momento que se casa. Y no sólo se ve con Tamara, sino que se ve con cualquier persona así, un poco más famosa, más popular que en el momento que se casan".

Por último, hablábamos con el diseñador sobre el look que lució la Princesa Leonor durante la jura de la Constitución y nos ha confesado que "a partir de lo de la academia militar lleva unos lookazos que alucinas, está espectacular, yo creo que ha marcado un antes y un después y ahora estamos viendo a una mujer".

Además, ha hecho especial hincapié en el mensaje que lanzó con el traje blanco: "Normalmente, para un acto así, las mujeres están obligadas a ir de largo, bueno, ellas, el resto tienen que ir de cóctel, pero me encantó como 'oye, pues por qué no puedo ir con un pantalón y voy súper elegante y voy con una pieza icónica'".

Y no duda en destacar tres cosas de la jura de la Constitución: "Primero el traje blanco con el tema del pantalón, porque creo que es un mensaje importante, pero luego algo que la gente tampoco ha hecho mucho revuelo ha sido con el tema de que su hermana el vestido era alquilado y yo creo que eso también es de valorar, y la reina reutilizado. Es decir, cada una tenía como una cosa y me encanta porque es hacia dónde va la moda y se están quitando muchos complejos porque la mujer tiene mucha presión con el tema del embarazo, pero con el tema de los photocall y los vestidos lo mismo".