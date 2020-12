Juan Avellaneda: "No pasa nada porque el Rey Felipe VI no vea a su padre"

MADRID, 27 (CHANCE)

Juan Avellaneda nos sorprendía hace unas semanas apareciendo en un vídeo para la Asociación Contra el Cáncer hablando del cáncer que padecía. Ahora, el diseñador confiesa cómo se encuentra: "Está muy bien que los personajes públicos hablemos del cáncer, nadie se atreve a verbalizar, da miedo la palabra, hay que escucharla y que, si lo tienes o la has pasado, no pasa nada. Hay tratamientos, mil opciones, afortunadamente no es tan terrible como antes. Cuando te lo diagnostican se te cae el mundo al suelo, pero es por la falta de información".

El estilista cree que es importante concienciar también a los hombres: "Todo el mundo lo vive con positivismo, creo que tienen que salir más hombres a explicar que tienen cáncer, parece que son las mujeres las que se revisan y el hombre alucina. Es lo mismo, es verdad que da miedo, da lo mismo arriba que abajo".

Sobre si se pondría la vacuna de la Covid, reconoce: "Creo que hay que tener cuidado, sobre todo con la gente que tenemos alrededor. Yo la vacuna por qué no. Al principio pensaba que la prueben otros, pero y por qué no. Yo no lo he pasado, mejor prevenir que curar, ya veremos qué pasa".

De cómo se encuentra su amiga Tamara Falcó ahora que se ha convertido en marquesa, comenta: "Me alegro, al final a su padre le hacía mucha ilusión esto, no es nada, es un legado, es un regalo muy bonito, yo lo sabía cuándo pasó todo y me pareció un regalazo por parte de su padre. Le deja un legado, una herencia antigua, es súper bonito".

Avellaneda también habló de la no vuelta del Rey Juan Carlos a España: "Yo tampoco voy a ver a mis padres, no pasa nada porque el Rey Felipe no vea a su padre. Hay que quitarle hierro a todo, algunas cosas no comulgo con ellas, pero tampoco pasa nada porque no vuelve a casa por navidad. Yo también me quedaría donde está, hay que ser realista. Que me pille allí".