Juan Avellaneda, "en shock" al conocer que Tamara Falcó se ha quedado sin vestido de novia a dos meses de su boda

MADRID, 16 (CHANCE)

Sorpresa mayúscula la que nos hemos llevado esta mañana cuando la firma 'Sophie et Voilà' ha anunciado, a través de un comunicado, que han decidido rescindido su acuerdo con Tamara Falcó para diseñar su vestido de novia por incumplimiento de contrato por parte de la marquesa de Griñón: "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño" han explicado, dejando entrever que la hija de Isabel Preysler les habría pedido que 'plagiasen' el modelo que lucirá en su boda con Íñigo Onieva.

Algo que Tamara ha "negado categóricamente" en conversación con la revista ¡Hola!, asegurando que ella, como diseñadora que es, jamás hubiese pedido a las creadoras de su vestido de novia que copiasen el suyo: "Una cosa es la copia y otra el trabajo con inspiraciones. Un proceso creativo bebe de muchas fuentes de inspiración y lo que les trasladé fueron mis inspiraciones sin intención de que copiaran un diseño" se ha defendido, confesando su disgusto por este contratiempo que le ha dejado "compuesta y sin vestido" a 54 días de su boda.

Un durísimo varapalo para Tamara a menos de dos meses de su gran día sobre el que su íntimo amigo -y asesor a la hora de escoger su look nupcial- Juan Avellaneda se ha prounciado en exclusiva ante las cámaras de Europa Press:

- CHANCE: Perdona. Buenos días, Juan. Imagino que sabrás la noticia del día. Tamara se ha quedado sin vestido.

- JUAN: Bueno, yo me he enterado por la prensa también o sea que ha sido un poco raro todo.

- CH: ¿Has hablado con Tamara? ¿Sabes cómo está?

- JUAN: Sí, sí, hombre, claro. A ver, es que enterarte por la prensa a dos meses de tu boda de algo así pues es bastante fuerte, pero bueno, o sea un poco fuerte. Estamos todos alucinando, un poco en shock y la verdad es que me sabe fatal porque es una amiga que tiene que disfrutar de una cosa así y que pase esto* Pero bueno.

- CH: Sabes que las diseñadoras en su comunicado dan a entender que tenían que hacer cosas que traspasaban su ética profesional.

- JUAN: ¿Cómo? Es que llevo toda la mañana con clientes y no me he enterado, pero ¿qué traspasaban su ética profesional?

- CH: Sí, parece que se entiende que Tamara quería plagiar otro vestido de otro diseñador, se ha hablado de un Chanel*

- JUAN: Hombre, no. Esto es imposible. Yo como diseñador algo así es inviable y como diseñador es lo primero hablas con el diseño, que cojas referencias* Es decir, todos nos inspiramos de cosas a nivel creativo y dices pues me gusta esto o esto y tú ya como creativo interpretas y creas, pero en ningún momento dijo esto porque si digo esto, ya me voy directamente a la firma que lo pueda hacer o sea que no*

- CH: Tú que habías acompañado a Tamara a las pruebas del vestido, ¿cómo era ese vestido?

- JUAN: Bueno, no sé, no tengo ni idea. No sé nada, yo lo que estoy es alucinando y me sabe fatal por Tamara porque a menos de dos meses de tu boda te enteres que te quedas sin vestido me parece muy fuerte, y que te tengas que enterar por la prensa* Yo me he enterado por la prensa, me habéis empezado a llamar y de repente he hablado con ella preguntándole que está pasando y me ha dicho que se estaba enterando como yo. No sé, es un poco heavy.

- CH: Una última pregunta, Juan, supongo que con tan poco tiempo tendrá que optar por un vestido ya hecho y arreglárselo, ¿no?

- JUAN: No, bueno, no sé, no sé* Yo creo que ahora mismo estamos como vosotros, estamos flipando entonces no sé qué se hará. Hemos hablado ahora y, bueno, hay que ver que se hace.

- CH: Plantearse aplazar la boda imagino que descartado, ¿no?

- JUAN: Eso ya no* Eso ya lo dudo. Visto lo visto yo ya me espero, o sea, no sé qué pensar. Lo que te digo es eso, que me sabe muy mal para una persona que quiero tanto que te encuentres en un momento así* Es que me parece muy fuerte que a dos meses de tu boda te pase esto y lo que has dicho de la copia me parece más fuerte aún porque es lo primero que hacen, coger referencias. Es decir, es lo primero que te enseñan porque miras referencias, miras cosas que te gustan y luego el diseñador o la diseñadora sobre eso interpreta o sea que si el mensaje subliminal es que intentaba hacer copia de cosas, me parece bastante fuerte la justificación, pero bueno*

- CH: ¿Y Tamara era consciente de que había ahí un pequeño malentendido o que no estaban muy de acuerdo en cómo hacer las cosas?

- JUAN: No lo sé.

- CH: Parece ser que las diseñadoras llevaban diez días esperando una respuesta por su parte.

- JUAN: Esto me sorprende también* Yo lo que estén hablando entre ellas no lo sé, pero también me sorprende porque Tamara el WhatsApp lo responde a una agilidad....