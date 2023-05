Juan Betancourt reaparece tras su ruptura con Paula Badosa y revela cómo es su relación

MADRID, 26 (CHANCE)

Los rumores de crisis entre Paula Badosa y Juan Betancourt comenzaron a sonar con fuerza hace varias semanas, cuando no se vio al modelo en las gradas del Mutua Madrid Open apoyando a su novia. Juntos desde hace casi dos años, se habían convertido en un tándem inseparable y, esta llamativa ausencia hizo que la palabra 'ruptura' comenzase a correr como la pólvora.

Días después era la revista ¡Hola! la que confirmaba que la pareja había puesto fin a su relación a principios de esta primavera, revelando que habría sido el cubano quien habría dado el primer paso en la conversación que precipitaría su ruptura.

Una información que Paula no tardaba en negar a través de sus redes sociales, desmintiendo a la publicación y dejando claro que "los hechos son totalmente al revés y falsos. Os podéis informar mejor"; es decir, insinuando que habría sido ella y no Juan quien rompió su noviazgo.

Alejado de los focos desde entonces, el modelo ha reaparecido en los premios Vanitatis -donde ha recibido un galardón- y por primera vez se ha pronunciado sobre el fin de su historia de amor con la tenista: "Estoy muy bien, muy contento. Me han dado un premio, soy el 'Hombre del Año', ¿cómo no voy a estar feliz?" ha asegurado, intentando echar balones fuera para no hablar de su ruptura.

Al no conseguirlo, y tras reconocer que no quiere hablar de Paula, Juan ha aclarado que se siguen llevando "muy bien", afirmando que "siempre" va a haber "cariño y respeto" entre ambos a pesar de que lo suyo no ha funcionado: "Nada, nada" ha zanjado cuando le hemos preguntado si hay 'mal rollo' con la tenista.

Dejando en el aire -y suspirando sonoramente- si hay posibilidades de reconciliación, el modelo sí ha confesado que le desea lo mejor a Badosa, que ha tenido que renunciar a competir en Roland Garros al sufrir una lesión por estrés. Un duro revés sobre el que Betancourt ha preferido no hacer declaraciones.