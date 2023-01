Juan Caño (APM), en la festividad de los periodistas: "Seguimos siendo los principales responsables de buscar la verdad"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Juan Caño, ha defendido que el principal objetivo del periodista ha de ser siempre la búsqueda de la verdad y el afán de difundirla libremente. "Seguimos siendo los principales responsables de buscar la verdad", ha afirmado.

Durante la celebración de la festividad del patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, en la sede de la APM, ha señalado que aunque el metaverso y la inteligencia artificial "remuevan" las bases de la profesión, el oficio "no peligra, no está herido de muerte, solo se encuentra sumido en un profundo proceso de mutación, del que el periodismo y sus instituciones saldrán reforzados, incluida, naturalmente, la Asociación de la Prensa".

Según ha informado la asociación, el acto ha recordado a los 20 periodistas fallecidos a lo largo del pasado año, por los que se ha guardado un minuto de silencio mientras se proyectaba un vídeo con sus nombres.

A continuación, Caño ha resaltado que el acto aunara "la esperanza de los alevines con la experiencia de los veteranos" de la APM: por un lado, los seis jóvenes que han ganado las plazas del Programa Primer Empleo (PPE) en su XXIII Edición y, por otro, los 20 compañeros que cumplieron 90 años en 2022 y los 15 que alcanzan los 50 años inscritos en la APM en 2023. "Hoy se celebra también el triunfo de la fidelidad y del orgullo, fidelidad de pertenencia a nuestra asociación y el orgullo de ser periodistas", ha añadido Caño.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

Asimismo, en el acto presentado por Mónica Tourón, secretaria general de la APM, se ha entregado un recuerdo conmemorativo a los miembros de la asociación que cumplieron 90 años el pasado año: Juan Arias Martínez, Federico Chaves Illana, Max Ebstein Katz, Fernando Fernández Sanz, Josefina Figueras Serra, Juan Ignacio Funes Moreno, Gerardo García Simón, Antonio Gibello García, María Mercedes Gordon Pérez, José Jaime Peñafiel Núñez, Ernesto Pérez de Lama, Joaquín Pérez Díaz-Palacios, Nicolás Retana Iza, José Antonio Rueda Fernández-Prieto y Luis Ángel de la Viuda Pereda.

"Hemos pasado todo tipo de vicisitudes, censuras y tiempos difíciles. Ahora es el tiempo de acordarnos de lo bueno; que de lo malo ya se acuerdan nuestros enemigos, aunque son pocos", ha declarado Luis Ángel de la Viuda en nombre de todos ellos.

Por su parte, el vicepresidente segundo para Asuntos Sanitarios y Asistenciales, Javier Olave, y vicepresidente tercero para Asuntos Económicos, Miguel Ángel Noceda, han entregado los diplomas de asociado de honor a los periodistas que cumplen medio siglo de permanencia en la APM.

Juan Ignacio del Álamo Gómez, Soledad Álvarez-Coto García, Marisa Ciriza Coscolín, Hilario Fernández González, Juan José Fernández Suárez, José María Fernández-Rúa Plasencia, Soledad Gallego-Díaz Fajardo, María Victoria García Pascua, Fernando García-Romanillos Valverde, Fernando Jáuregui Campuzano, José Antonio Martínez Soler, José Manuel Miner Liciaga, Francisco Alejandro Osaba Arranz, Luis Otero Quintas, Victorino del Pozo Barbero, Manuel Antonio Rico García, Manuel Roca Basanta, Félix Santos Delgado, Luis Tabernero Romo y Curry Valenzuela Conthe han cumplido 50 años en la asociación.

Curry Valenzuela Conthe ha tomado la palabra en nombre de todos ellos para agradecer a la APM el cuidado "en la salud y en la enfermedad" de sus socios; recordar a los compañeros "que tendrían que haber estado aquí" pero se quedaron por el camino, y trasmitir su satisfacción por haber sido "espectadores de primera fila, incluso partícipes, de los 50 años de mayor transformación para bien de España en su larga historia".

"Además, hemos tenido el lujo no solo de vivirlo, sino de contarlo. Como periodistas, no podemos pedir más y hoy me voy a dar el lujo de celebrarlo", ha subrayado.

SER PERIODISTA JOVEN Y VIVIR DE ELLO

Luis Ayllón, vocal y portavoz de la APM, ha entregado las credenciales acreditativas del Programa Primer Empleo a los periodistas seleccionados en la edición de 2023: Rocío Sánchez del Vas, Raquel Ruiz Incertis, Emilia Campos Jiménez, Alicia García Hernández, Manuel Garre Sánchez y Candela Jiménez Rodríguez.

Rocío Sánchez y Raquel Ruiz Incertis han ejercido de portavoces para dejar constancia de que todos ellos son "plenamente conscientes" de la oportunidad que el PPE les ha ofrecido, y que por ello se comprometían "a consagrarnos a la responsabilidad que alberga".

"Hay que admitir que ser joven, periodista y vivir de ello es una rara avis hoy en día, un privilegio", señaló Raquel. "Somos cientos los que nos graduamos cada año, mientras que las puertas que se abren son escasas y las condiciones, cada vez más precarias; pero esta profesión, tan sacrificada como hermosa, merece la pena y tiene futuro si crees en ella", han indicado.

Previamente al acto, se ha celebrado la tradicional Eucaristía en honor del patrón de los periodistas y en memoria de los socios fallecidos durante 2022, en la Capilla del Santísimo de la Parroquia de San Francisco de Borja de Madrid, oficiada por José Gabriel Vera, sacerdote, director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española y asociado de la APM. La Misa ha contado con la actuación del Coro de la asociación, dirigido por el maestro Jae Sik Lim.