Juan Carlos Galbán, abogado de Ángela Dobrowolski, desvela todos los detalles de la vista de esta mañana

MADRID, 22 (CHANCE)

Esta mañana Ángela Dobrowolski por el acontecimiento que sucedió en Semana Santa del año 2019 cuando esta le tiraba a Josep María Mainat un bote de mermelada a la cabeza. Hemos hablado con el abogado de la protagonista y nos ha confesado cómo ha ido la vista de esta mañana: "Bien, animado porque pienso que la vista que se ha realizado hoy han sido favorables a Ángela porque los hechos son los hechos y tiene que ser favorable".

Juan Carlos Galbán nos ha explicado con más detalle qué es lo que sucedió ese día entre el matrimonio: "Esto es una discusión que tuvieron en Semana Santa del 2019 que estaba muy nerviosa Ángela por circunstancia que le provocó el señor Mainat y por esa discusión le lanzó lo que tenía cerca de la mano, entre ellos un bote del mermelada y una caja de medicamentos, pero como el propio productor ha declarado fue una herida superficial que no necesitó asistencia médica, ni hubo una denuncia en el momento".

Este hecho ha trascendido judicialmente porque es algo que expone la propia Ángela: "Esto viene a raíz de la denuncia que hizo Ángela el 11 de julio por otros hechos y además explica esto para ser honesta. Se ha tirado de la manda para iniciar un presunto delito leve de maltrato". Aunque el abogado nos asegura que ha prescrito: "Hemos manifestado que, tratándose de un presunto delito leve de maltrato, si los hechos fueron en abril del 2019 y se inició el procedimiento en septiembre del 2020, entendemos que está prescrito y hemos solicitado que no hubo denuncia".

Juan Carlos se muestra de lo más esperanzado posible: "Esperamos que nuestra señoría nos de la razón y primero que acuerde el archivo y si no, que no acuerde la orden de alejamiento".

Además, el profesional nos ha desvelado cómo se encuentra Ángela en estos momentos y parece que mucho mejor que días atrás: "Estuvimos ayer viendo a Ángela y la vimos bastante mejor de lo que la hemos visto estos días por el juzgado y hoy estaba en la misma línea que ayer, está animada, más contenta". También ha dejado claro que no sigue ningún tratamiento: "No, estuvo tres o cuatro días en la clínica, pero después pasó a módulo y no sigue ningún tratamiento ni ayuda porque no la necesita".

Han pedido una prueba toxicológica para el productor porque en el análisis que se le hace el famoso día en el que supuestamente hubo un intento de asesinato, consta que consumió una sustancia ilegal: "El señor Mainat consta en el atestado que el día 23 de junio había consumido algo no legal y por eso hemos solicitado una prueba toxicológica".

En cuanto a si Ángela ha podido hablar con sus hijos desde que se encuentra en prisión, Juan Carlos nos ha explicado que sí: "Se comunicó un día desde la prisión y mi compañera está intentando gestionar para conseguir que estas comunicaciones sean más reiteradas. Desde octubre no les ve".