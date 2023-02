Juan Carlos, vigilante de seguridad del hospital en el que ingresó Kiko Rivera, despedido

MADRID, 25 (CHANCE)

El pasado mes de octubre Kiko Rivera ingresaba de urgencia en el Hospital Virgen del Rocío tras sufrir un ictus y días más tarde un familiar de un enfermo denunciaba a través de su cuenta oficial de Twitter el supuesto trato de favor que le estaban dando al hijo de Isabel Pantoja. Una noticia que no tenía mucha trascendencia, pero que se ha llevado por delante puestos de trabajo.

Europa Press ha conseguido en exclusiva el testimonio del vigilante de seguridad del Hospital Virgen De Rocío de Sevilla, Juan Carlos, despedido de su puesto de trabajo por el supuesto trato de favor Kiko y nos ha negado tajantemente que sea cierto: "no es cierto, Luis Rollán, Raquel Bollo y Antonio Cortés han ido en calidad de amigos, y han ido con sus pases correspondientes, dos pases que tenían como seguridad ahí no podemos hace nada, velamos por la seguridad de quien esté allí".

Juan Carlos ha dejado claro que en ningún momento dejaron pasar a más visitas por ser el dj, lo único que les compete a ellos como vigilantes del hospital es la seguridad: "se llame Kiko Rivera o quien sea, nosotros no hacemos control de acceso eso lo hacen los auxiliares, nosotros estamos en las urgencia ¿qué pasa? Pues que hay que cortar cabezas, esto ha salido a la luz en twitter y automáticamente se les abre a los compañeros dos expedientes disciplinarios donde le suspenden de empleo y sueldo 16 días y a mí por las mismas causas me despiden".

El vigilante está luchando tanto por él como por sus otros dos compañeros, ya que uno está de baja por depresión a causa de lo sucedido: "el día 1 tengo una concertación de 10 a 13 en la resolana justo frente a la sede de ilunion para pedir mi incorporación de inmediato y que a los compañeros se les reintegre lo que ha perdido, exactamente lo que queremos que esa sanción se les quite".

Para reforzar su argumento, Juan Carlos nos comenta que la hermana de Kiko, Isa Pantoja no pudo pasar cuando estuvo en el hospital porque no acudió en el horario de visitas: "exactamente, estuvo la hermana en su día, que precisamente nos pilló a nosotros, y no entró, no era hora de visita había y sigue instalado un protocolo Covid en el hospital y no tenía pase tampoco". De esta manera, parece que a raíz de ese tweet, el hospital tomó medidas que este vigilante nos asegura injustas.