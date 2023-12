Juan José Ballesta declara ante el juez por un presunto robo con violencia: su abogada revela detalles sobre el caso

MADRID, 22 (CHANCE)

A primera hora de este viernes, Juan José Ballesta llegaba a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar tras ser acusado hace tan solo unas semanas por un presunto robo con violencia a un conocido. El actor se dejaba ver tranquilo y con las cosas muy claras.

"Aquí lo único que ha pasado es que ha habido una persona que se ha querido aprovechar de mí, y nada, vamos a ver si intentamos solucionarlo", aseguraba. Además, el intérprete repetía varias veces que la persona que le denunció quería aprovecharse de él y se inventó todo: "Pues porque en ningún momento yo no iba a rodar ningún videoclip ni nada y él era la intención con la que iba, y bueno y después se montó todo esto, cuando le dije que no iba a hacer el videoclip que él quería hacer".

Su abogada, Beatriz Uriarte, explicaba momentos después una decisión muy contundente, pedir el archivo del procedimiento para su cliente: "Es clave para poder archivar este procedimiento es que declare la pareja de la persona que pone la denuncia, que su nombre también está en el atestado y ya lo hemos pedido. Y yo creo que en cuanto le explique al juez lo que ocurrió, que es la misma versión que sostiene Juan José, se procederá al archivo del procedimiento, pero eso ya lo va a tener que decidir su señoría".

La abogada cuenta el motivo de la denuncia: "Juan José intentó ayudar a la persona que le puso una denuncia, le ofreció hacer un videoclip con él, es esta persona que le termina al final poniendo una denuncia, Juan José se niega, y ese es el motivo por el cual se termina desencadenando todo esto. Es más, esta persona ha aparecido ya en diferentes medios de comunicación y lo que ha venido a decir es 'a mí no me conoce nadie, pero a Juan José sí', y quizá este sea el motivo de la denuncia".

Tras terminar de declarar, Beatriz ha explicado a los medios de comunicación cómo ha ido la declaración de su cliente: "Ha declarado ante la letrada de la Administración de Justicia. No estaba ni el Ministerio Fiscal ni tampoco el juez que se va a encargar de instruir este caso. Tampoco ha aparecido ningún abogado por parte del denunciante y hoy también denunciado. Y lo que se le ha hecho es el ofrecimiento de acciones en calidad de denunciante por las lesiones que él sufrió".

Por otro lado, respecto a la agresión que sufrió el actor cuando la otra persona implicada le propinó un golpe en la boca, un dato que considera "muy importante y es que tiene unas lesiones en los nudillos que coinciden perfectamente con el diente que tiene medio partido" de su cliente. Es por ello que también ha solicitado que sea visto por un médico forense: "Él no ha agredido a nadie y que la única persona que ha sido agredida ha sido él. Que los policías ya le registraron el vehículo y no apareció nada. Y que lo único que pide es que se haga justicia lo antes posible".

En cuanto al otro proceso que tiene Juan José por agresión sexual, la abogada cuenta las novedades del caso: "No han aparecido cámaras de seguridad por más que las intenten buscar, ya ha remitido un oficio el Banco Santander diciendo que no hay ninguna cámara de seguridad, ha remitido un oficio la causa y lo que se está haciendo es intentar solicitar ahora otras cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad, y esto ya lo apunté, se borran siempre y en todo caso a los 15 días, por lo que insistir y volver a insistir en que estén las cámaras no tiene ningún sentido. Yo entiendo que después de las declaraciones que se presenten en enero, la jueza ya tomará una decisión en un sentido o en otro".