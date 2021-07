Juan José Ballesta se sincera sobre Jaqueline, la mujer que le ha devuelto la ilusión tras su separación

MADRID, 5 (CHANCE)

Después de más de 15 años juntos y un hijo de 13 años en común, Juan José Ballesta y su pareja, Verónica, ponían fin a su relación hace unos meses. Un duro golpe para el popular actor que, a pesar de que creyó que no sería posible, ha recuperado la ilusión en el amor y, más sincero que nunca, nos habla de su nueva pareja, una joven llamada Jaqueline de la que habla auténticas maravillas.

- CHANCE: ¿Cómo estás?

- JUAN JOSÉ: Yo muy bien, estoy currando, ahora bajo a Barcelona a hacer casting, empiezo una peli que no puedo hablar mucho, pero en breve lo diré, está firmado el contrato.

- CH: Tendrás un proyecto con tu hijo.

- JUAN JOSÉ: Estamos a la espera, es una súper producción y la cosa se hace esperar, pero va a estar guapo.

- CH: Es un orgullo.

- JUAN JOSÉ: La verdad es que sí pero cuando eres niño y te metes en esta industria hay tres caminos* me tiene a mí pendiente de él que me las sé mucho.

- CH: Qué tal con Jacqueline.

- JUAN JOSÉ: Muy bien, la semana que viene empezamos a vivir juntos y ya la tengo en casa. Con muchas ganas, tuve una suerte* fue dejarlo con Vero y apareció Jacqueline, me trata súper bien, ayer estuve currando haciendo trabajos de jardinería, yo trabajo en todo, me tenía la comida preparada, el baño preparado, es un ángel.

- CH: Y el pequeño con ella.

- JUAN JOSÉ: Están todo el día pegándose, parecen dos hijos, van por la casa lanzándose las cosas, poniéndome todo patas arriba, yo recogiendo.

- CH: La mujer de tu vida, algún paso más a largo o corto plazo.

- JUAN JOSÉ: Yo siempre pensé que era Vero hasta que la cosa se rompió, ahora conociendo a Jacqueline me doy cuenta de que no, siempre hay alguien que te aporta más y más. Más que ella no creo que me aporte nadie más.