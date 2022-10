Juan José Padilla sale en defensa de Ortega Cano: "Respeto al maestro. es un señor y se merece un respeto"

MADRID, 31 (CHANCE)

José Ortega Cano está viviendo sus horas más bajas. El torero, de 68 años, no deja de acaparar titulares y a su inminente divorcio de Ana María Aldón y a las polémicas declaraciones de Patricia Donoso asegurando que tuvo un comportamiento indecoroso con ella mientras se hacían una fotografía en el AVE, se unen los feroces ataques de Rocío Carrasco.

La hija de Rocío Jurado no está dispuesta a callarse más y en la segunda parte de su docuserie está dejando impactados a propios y extraños con las vivencias que está contando de un matrimonio que hasta ahora pensábamos que era idílico.

Tachando a Ortega Cano de mala persona, afirmando que sus presuntos problemas con el alcohol eran anteriores a la muerte de su madre, Rocío mantiene que 'la más grande' sufrió mucho al lado del maestro, de quien incluso ha dejado entrever que habría maltratado en algún momento a la que siempre ha definido como el amor de su vida.

Acusaciones tras las que Juan José Padilla, hablando en nombre de "todo el colectivo taurino", ha salido en su defensa: "Tiene el apoyo de todos los compañeros. Me parece indignante lo que se está haciendo, de verdad. Tengo que expresar, desde lo más profundo de mi corazón, lo que se está viviendo y sintiendo por el maestro".

"Ese hombre no lo ha hecho todo mal, todos nos equivocamos. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ese hombre es un señor, una gran figura del toreo, merece un gran respeto y los toreros así lo consideramos" ha añadido, aprovechando la ocasión para pedir, sin ocultar su preocupación por Ortega Cano, "respeto para el maestro".

"Lo que ha hecho ha sido dar mucho, ser un hombre de muy buen corazón, muy humano, ha hecho mucho por muchísimas entidades, gente, toreros, y la verdad es que yo me siento muy dolido con lo que le están haciendo al maestro Ortega Cano" reconoce, asegurando que en ningún momento "ha conocido del maestro" la faceta presuntamente violenta o con problemas con el alcohol que cuenta Rocío Carrasco: "Yo no tengo palabra para decir, por parte de Rocío, lo que haya vivido ella. Lo que he vivido yo con el maestro, y lo conozco desde hace más de 20 años, es que es un ser humano de una calidad inmensa, de una gran generosidad, de una gran humanidad, un hombre con un gran respeto y un señor" reitera.

Además, Padilla ha querido dejar claro que "he estado en muchas fiestas con el maestro, aquí y en Colombia, he estado muchas tardes con él y no lo he visto ni alterado ni nunca agresivo, ni he vivido nada de eso. Ha demostrado siempre ser un señor".