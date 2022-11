Juan Lobato exige a Feijóo que no se atreva a usar el nombre de Rubalcaba para atacar al PSOE

El socialista recrimina a Ayuso que "no hay libertad si no hay salud"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha exigido al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que no se atreva por "dignidad y respeto" a usar el nombre de Alfredo Pérez Rubalcaba para atacar al PSOE porque antes debería pedir "disculpas" por los insultos que le han dirigido durante décadas.

Lobato ha intervenido esta mañana en un acto en Perales de Tajuña junto al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para apoyar las reivindicaciones de los socialistas en este municipio madrileño.

En este contexto, ha cargado contra Feijóo por sus palabras en una entrevista en 'La Vanguardia' en la que recrimina al Ejecutivo "tener el Gobierno con el apoyo parlamentario más débil de la historia de España y un gobierno Frankenstein, en palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba".

Ante ello, ha advertido al presidente del PP que no utilice el nombre del exministro del Interior porque "ni en veinte de sus vidas políticas va a llegar a la suela de sus zapatos", afirmando seguidamente que a Feijóo no le gusta hacer política en Madrid.

"NO HAY LIBERTAD SI NO HAY SALUD"

En su intervención, ha reprochado a la presidente regional, Isabel Díaz Ayuso, que "no hay libertad si no hay salud", algo que a su juicio "no está teniendo en cuenta el PP en la Comunidad de Madrid".

"No es libertad que Madrid sea la región de España con más recursos y sea la última en inversión sanitaria", ha recalcando el socialista, quien ha puesto en valor su plan de rescate de la sanidad pública para dar continuidad al pacto por la sanidad presentado en enero.

"Ese pacto ofrece condiciones básicas de sanidad y derechos para las familias y libertad de verdad. En este país hay una gran sanidad pública, universal y de calidad gracias al Gobierno de Felipe González en la década de los 80. Ese es nuestro reto. Recuperar esa sanidad", ha dicho.