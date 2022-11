Juan Magán presenta 'Nadie como tú' en Madrid, un tema con el que vuelve a los orígenes

MADRID, 5 (CHANCE)

Hace unos días Juan Magán presentaba 'Nadie Como Tú' - el último tema que ha producido - en Madrid rodeado de grandes rostros conocidos. El artista ha vuelto a sus orígenes y ha creado este nuevo single que nos va a hacer bailar y disfrutar de la vida como siempre ha conseguido.

Juan nos ha confesado que 'Nadie como tú' trata "temas triviales, pero en realidad quería expresar el regreso de Juan Magán de hace diez años porque me apetecía mogollón, siento que una ola me ha llevado por sitios que no eran los míos. Me apetecía regresar a mis orígenes, es una canción romántica, de una mujer romántica, es un homenaje a la mujer, a la musa de mis canciones".

El artista nos asegura que se la dedica de forma íntegra a su pareja y no duda en deshacerse en elogios hablando de su pareja: "me siento un privilegiado yo, sin ella no podría haber hecho la mitad de las cosas".

Juan Magán nos desvelaba que se puso en contacto con Irene Rosales para preocuparse por el estado de salud de su amigo Kiko Rivera tras el ictus: "hablé con su mujer, me dijo que estaba estable, me quedé tranquilo y cuando me habló él, dije 'vale', está bien gracias a Dios" y desvela qué podrá hacer ahora que necesita descansar en el ámbito profesional: "no tengo ni idea, le llamaré para preguntarle, yo creo que trabajando y esforzándose pronto va a estar".

El cantante internacional, que no tenía ni idea de que el dj no tenía buena relación con Isabel Pantoja y su hermana, desea y espera que su amigo haga las paces con su madre y hermana: "no sabía que estaban enfadados, no sé qué le pasa, una madre es una madre, no hay más que una, que hablen y resuelvan sus problemas".